Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Lugano ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah beyazlılar, İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçmesine rağmen beraberliğe engel olamadı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Lugano ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah beyazlılar, İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçmesine rağmen beraberliğe engel olamadı.
Kartal, Tüpraş Stadı'nda her türlü galibiyette Lugano'yu eleyecek ve adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. Kartal son olarak savunma hattını güçlendirdi ve Felix Ududokhai'yi kadrosuna kattı.
Beşiktaş, yeni stoperi Felix Uduokhai için kulübü FC Augsburg'a 5.3 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak.
BİR BENFİCALI DAHA
Öte yandan Beşiktaş'ın flaş bir transfer için daha girişimlerine başladığı ileri sürüldü. Portekiz basınına göre Kartal, Rafa Silva'nın ardından Benfica'dan bir yıldızı daha kadrosuna katacak.
Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden Record'da yer alan habere göre Kartal, Benfica'dan ayrılması beklenen Joao Mario ile ilgileniyor.
SCHMIDT MÜJDEYİ VERDİ
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimalivar." ifadelerini kullandı.