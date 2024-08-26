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Beşiktaş'a bir Benfica'lı daha! Rafa Silva'nın yanına gelecek

Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. Kartal son olarak savunma hattını güçlendirdi ve Felix Ududokhai'yi kadrosuna kattı. Öte yandan Beşiktaş'ın flaş bir transfer için daha girişimlerine başladığı ileri sürüldü. Portekiz basınına göre Kartal, Rafa Silva'nın ardından Benfica'dan bir yıldızı daha kadrosuna katacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 12:06 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 12:37
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Lugano ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah beyazlılar, İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçmesine rağmen beraberliğe engel olamadı.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

Kartal, Tüpraş Stadı'nda her türlü galibiyette Lugano'yu eleyecek ve adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta çalışmalar son sürat devam ediyor. Kartal son olarak savunma hattını güçlendirdi ve Felix Ududokhai'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

Beşiktaş, yeni stoperi Felix Uduokhai için kulübü FC Augsburg'a 5.3 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

BİR BENFİCALI DAHA

Öte yandan Beşiktaş'ın flaş bir transfer için daha girişimlerine başladığı ileri sürüldü. Portekiz basınına göre Kartal, Rafa Silva'nın ardından Benfica'dan bir yıldızı daha kadrosuna katacak.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

Portekiz'in ünlü spor gazetelerinden Record'da yer alan habere göre Kartal, Benfica'dan ayrılması beklenen Joao Mario ile ilgileniyor.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

SCHMIDT MÜJDEYİ VERDİ

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt de Mario'nun olası ayrılığı hakkında, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimalivar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’a bir Benficalı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

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