Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek

Beşiktaş, yeni stoperi Felix Uduokhai için kulübü FC Augsburg'a 5.3 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

BİR BENFİCALI DAHA

Öte yandan Beşiktaş'ın flaş bir transfer için daha girişimlerine başladığı ileri sürüldü. Portekiz basınına göre Kartal, Rafa Silva'nın ardından Benfica'dan bir yıldızı daha kadrosuna katacak.