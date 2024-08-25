Şimdi sıra Onuachu’da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor’dan Southampton’a baskı

Trabzonspor transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 11 yeni isim katan Bordo-Mavili takım, bir pivot forvet transferiyle de süreci neredeyse tamamlamak istiyor.

Paul Onuachu

Nijeryalı golcünün menajeri Southampton kulübü yetkililerine, "Bizi zaten isteyen bir kulüp var. Biz de onları istiyoruz. Bu sorun çözülsün" diyerek Trabzonspor'a gitme konusundaki arzularını dile getirdi. Karadeniz temsilcisi, daha önce Paul Onuachu için kulübüne 2 milyon Euro bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.