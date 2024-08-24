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Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum vefat etti! Acı haberi Ümit Özat duyurdu

Türk futbolunun yakından tanıdığı Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Daum, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki başarılarıyla Türk futbolseverlerin hafızasında önemli bir yer edinmişti. Peki Christoph Daum neden vefat etti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 01:55 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 02:22
Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum vefat etti! Acı haberi Ümit Özat duyurdu

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Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörlüğünü üstlenen Christoph Daum hayatını kaybetti.

Christoph Daum hayatını kaybetti.Christoph Daum hayatını kaybetti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşayan eski teknik direktör bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Christoph Daum hayatını kaybettiChristoph Daum hayatını kaybetti

Teknik adam verdiği bir röportajda "Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim" demişti.

Christoph Daum hayatını kaybettiChristoph Daum hayatını kaybetti

ACI HABERİ ÜMİT ÖZAT DUYURDU
Alman teknik direktörün ölüm haberini ise eski futbolcu Ümit Özat sosyal medya hesabından duyurdu.

Özat sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu."

Christoph Daum hayatını kaybetti.Christoph Daum hayatını kaybetti.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?
Christoph Paul Daum 24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da doğdu. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Türkiye'de en son Bursaspor'u çalıştırdı.

Daum, futbola 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Bir sezon burada futbol oynadıktan sonra 3 sezon boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise final maçında forma giymemişti. O sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

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