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Okan Buruk'un canını sıkacak transfer! İstanbul'a geliyorlar

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, birçok oyuncuyla temas halinde. Sarı kırmızılı ekip transfer etmek istediği futbolcular konusunda girişimlerine hız verirken diğer yandan ayrılması muhtemel isimlerin yanı sıra teklif gelen yıldızlar da var. Onlardan biri daha gündeeme oturacak gibi görünüyor. Zira yakın zamanda kapı çalınacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 17:37 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:37
Okan Buruk’un canını sıkacak transfer! İstanbul’a geliyorlar

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Üst üste kazandığı 2 şampiyonluk sonrası gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Cimbom, özellikle göndermek istediği oyunculardan kurulup Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsa açılacak limitle birlikte bombaları patlatacak.

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Cimbom bu sezon Avrupa'daki kaderini belirleyecek karşılaşmada Young Boys'u ağırlayacak. Binlerce taraftarının karşısında sahadan tur ile ayrılmak ve adını gruplara yazdırmak isteyen Galatasaray, sonrasında ise yoğunluğunu transfere verecek. Ancak büyük iki engel var.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların yer aldığı kontenjan ve kazandıkları ücret bel büküyor. Özellikle Zaha ve Oliviera'nın garanti maaşları konusunda büyük sıkıntı var.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

ZAHA GİTMEDİ

Geçen sezon transfer olduğu sarı kırmızılı ekipten ayrılması gündemde olan Wİlfried Zaha, İngiltere'de bazı takımlarla temas halinde. Ancak şu ana kadar net bir gelişme yaşanmadı. Maaşı 4.35 milyon euro ve ayrıca 2.3 milyon euro da imza parası alıyor.

Sergio OliveiraSergio Oliveira

OLIVEIRA DA ISRARCI

Roma'dan transfer edildikten sonraki sezon çok iyi bir performans gösteren ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Sergio Oliveira, geçen sezon yaşadığı sakatlık ve Okan Buruk ile tartışmalarından sonra forma yüzü göremedi. Yeni senede de kadroda düşünülmediği için elden çıkarılmak isteniyor. Onun da maaş 2.75 milyon euro. Takımın en çok kazananları arasında yer alıyor.

Alexandru CicaldauAlexandru Cicaldau

CICALDAU VE DUBOIUS DE VAR

Galatasaray'ın sorunu sadece bu iki oyuncu değil. Leo Dubouis ve Alexandru Cicaldau da yine maaşlarıyla büyük meblağlar kazanıyor. Fransız bekin maaşı 1.8 milyon euro civarında. Romen orta sahanın da 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Okan BurukOkan Buruk

BİR AYRILIK DAHA GÜNDEMDE

Sarı kırmızılıların orta sahasında bir ayrılık daha yaşanabilir. Şu an bir sıkıntı yok ancak ocak ayında gündeme geldiğinde oldukça can sıkacak ve Okan Buruk'un elini zayıflatacak gibi gözüküyor.

Lucas TorreiraLucas Torreira

LUCAS TORREIRA'NIN PEŞİNDELER

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Boca Juniors'un radarına girdi. Arjantin basınına göre yıldız futbolcu için tangocuların dev kulübü, deneyimli orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Lucas TorreiraLucas Torreira

HEDEF OCAK AYI

Boca Juniors, ocak ayında katılacağı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosunun kalitesini artırmak konusunda ilk olarak Lucas Torreira'Nın peşine düştü. Bu nedenle de devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacaklar.

Lucas TorreiraLucas Torreira


HAYALİ BOCA JUNİORS

Galatasaray'daki kariyerinde taraftarın sevgilisi haline gelen ve her maçta herkesi kendine hayran bırakan Lucas Torreira, Boca Juniors için verdiği röportajda şunları söylemişti; "Boca'da oynamak için can atıyorum. Bunu tüm ruhumla istiyorum. Riquelme ile sık sık konuşuyorum. Galatasaray'da 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladım. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum."

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