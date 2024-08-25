Wilfried Zaha ZAHA GİTMEDİ Geçen sezon transfer olduğu sarı kırmızılı ekipten ayrılması gündemde olan Wİlfried Zaha, İngiltere'de bazı takımlarla temas halinde. Ancak şu ana kadar net bir gelişme yaşanmadı. Maaşı 4.35 milyon euro ve ayrıca 2.3 milyon euro da imza parası alıyor.

Sergio Oliveira OLIVEIRA DA ISRARCI Roma'dan transfer edildikten sonraki sezon çok iyi bir performans gösteren ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Sergio Oliveira, geçen sezon yaşadığı sakatlık ve Okan Buruk ile tartışmalarından sonra forma yüzü göremedi. Yeni senede de kadroda düşünülmediği için elden çıkarılmak isteniyor. Onun da maaş 2.75 milyon euro. Takımın en çok kazananları arasında yer alıyor.

Alexandru Cicaldau CICALDAU VE DUBOIUS DE VAR Galatasaray'ın sorunu sadece bu iki oyuncu değil. Leo Dubouis ve Alexandru Cicaldau da yine maaşlarıyla büyük meblağlar kazanıyor. Fransız bekin maaşı 1.8 milyon euro civarında. Romen orta sahanın da 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Okan Buruk BİR AYRILIK DAHA GÜNDEMDE Sarı kırmızılıların orta sahasında bir ayrılık daha yaşanabilir. Şu an bir sıkıntı yok ancak ocak ayında gündeme geldiğinde oldukça can sıkacak ve Okan Buruk'un elini zayıflatacak gibi gözüküyor.