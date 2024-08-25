Üst üste kazandığı 2 şampiyonluk sonrası gözünü beşinci yıldıza diken Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Cimbom, özellikle göndermek istediği oyunculardan kurulup Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsa açılacak limitle birlikte bombaları patlatacak.
Michy Bathsuayi Young Boys ağlarını 2 kez sarsmıştı
Cimbom bu sezon Avrupa'daki kaderini belirleyecek karşılaşmada Young Boys'u ağırlayacak. Binlerce taraftarının karşısında sahadan tur ile ayrılmak ve adını gruplara yazdırmak isteyen Galatasaray, sonrasında ise yoğunluğunu transfere verecek. Ancak büyük iki engel var.
Wilfried Zaha
Kadroda düşünülmeyen oyuncuların yer aldığı kontenjan ve kazandıkları ücret bel büküyor. Özellikle Zaha ve Oliviera'nın garanti maaşları konusunda büyük sıkıntı var.