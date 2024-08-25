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Antalya'da süper geri dönüş! Antalyaspor Hatayspor: 3-2 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 öne geçen Hatayspor'a karşı ilk devre bitiminde penaltı kaçıran kırmızı beyazlılar, son yarım saatte geri dönerek rakibini 3-2 yendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 00:46 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 00:46
Antalya’da süper geri dönüş! Antalyaspor Hatayspor: 3-2 MAÇ SONUCU

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Antalyaspor ile Hatayspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmada 2-0 öne geçen bordo beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 3-2 yenildi.

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Maçın 26 ve 32'inci dakikalarında Carlos Stranderg takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi. 44'te Ramzi Safuri penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarı konuk takım lehine 2-0 sona erdi. 51'de Guy-Marcelin Kilama atıldıktan sonra 60'ta Antalyaspor farkı bire indirdi. Jakub Kaluzinski'nin asistinde Thalisson Kelven ilk golünü kaydetti. 6 dakika sonra Polonyalı yıldız yine sahne aldı ve bu kez de Moussa Djenepo'ya golü attırdı. 90'da ise Braian Samudio penaltıdan ağları havalandırdı.

Kırmızı beyazlılar bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

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