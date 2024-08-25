Antalyaspor ile Hatayspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 'in 3. hafta maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmada 2-0 öne geçen bordo beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 3-2 yenildi.

Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini aldı

Maçın 26 ve 32'inci dakikalarında Carlos Stranderg takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi. 44'te Ramzi Safuri penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarı konuk takım lehine 2-0 sona erdi. 51'de Guy-Marcelin Kilama atıldıktan sonra 60'ta Antalyaspor farkı bire indirdi. Jakub Kaluzinski'nin asistinde Thalisson Kelven ilk golünü kaydetti. 6 dakika sonra Polonyalı yıldız yine sahne aldı ve bu kez de Moussa Djenepo'ya golü attırdı. 90'da ise Braian Samudio penaltıdan ağları havalandırdı.

Kırmızı beyazlılar bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.