Bundesliga 'nın açılış haftasında Wolfsburg ile Bayern Münih , Volkswagen Arena'da karşılaştı. İki ekibin çekişmeli mücadelesine tanıklık edilen randevuda tam 5 gol atıldı. Kazanan ise Bayern oldu.

Bayern zorlu maçta rakibini yenmeyi başardı

Maçın 20'inci dakikasında dengeyi bozan taraf Sacha Boey'in asisti ile Jamal Musiala oldu. genç yıldızın golü ile ik yarı 1-0 sona erdi. Ancak Wolfsburg ikinci devre fırtına gibi döndü. Lovro Majer 47'de skoru eşitleyip 55'te takımını öne geçirdi. Ancak 65'te Kaminski kendi ağlarını havalandırınca skor yeniden dengelendi. 82'de Serge Gnabry son sözü söyledi ve müsabaka 2-3 bitti.