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Nefes kesen maç Bayern'in! Wolfsburg Bayern Münih: 2-3 MAÇ SONUCU

Vincent Kompany yönetiminde yeni bir sezona başlayan Bayern Münih, Bundesliga'nın açılış haftasında Wolfsburg ile karşılaştı. Heyecan fırtınasına sahne olan zorlu randevudan Bavyera ekibi 3-2 galip ayrıldı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 18:30 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 18:30
Nefes kesen maç Bayern’in! Wolfsburg Bayern Münih: 2-3 MAÇ SONUCU

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Bundesliga'nın açılış haftasında Wolfsburg ile Bayern Münih, Volkswagen Arena'da karşılaştı. İki ekibin çekişmeli mücadelesine tanıklık edilen randevuda tam 5 gol atıldı. Kazanan ise Bayern oldu.

Bayern zorlu maçta rakibini yenmeyi başardıBayern zorlu maçta rakibini yenmeyi başardı

Maçın 20'inci dakikasında dengeyi bozan taraf Sacha Boey'in asisti ile Jamal Musiala oldu. genç yıldızın golü ile ik yarı 1-0 sona erdi. Ancak Wolfsburg ikinci devre fırtına gibi döndü. Lovro Majer 47'de skoru eşitleyip 55'te takımını öne geçirdi. Ancak 65'te Kaminski kendi ağlarını havalandırınca skor yeniden dengelendi. 82'de Serge Gnabry son sözü söyledi ve müsabaka 2-3 bitti.

Sacha Boey bu sezonki ilk maçında asist yaptıSacha Boey bu sezonki ilk maçında asist yaptı

Bu sonuçla ev sahibi ekip sezona puansız başlarken Bayern ise galibiyet sevinci yaşadı.

Wolfsburg gelecek hafta Holstein Kiel'e konuk olacak. Bavyera temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak.

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