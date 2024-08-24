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Topçular hata yapmadı! Aston Villa Arsenal: 0-2 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Arsenal, ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan zorlu randevuda kazanan 2-0'lık sonuçla Topçular oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 21:49 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 21:49
Topçular hata yapmadı! Aston Villa Arsenal: 0-2 MAÇ SONUCU

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Yeni sezonda hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen Arsenal, Premier Lig'in ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaştı. Topçular, ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arsenal bu sezon çıktığı iki maçı da kazandıArsenal bu sezon çıktığı iki maçı da kazandı

Arsenal ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci devresinde dakikalar 67'yi gösterirken dengeyi bozmayı başardı. Leandro Trossard takımını Birmingham'da öne geçirdi. 77'de ise Bukayo Saka'nın asistinde Thoma Partey farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 6'ya yükseltirken Aston Villa 3'te kaldı.

Kırmısı beyazlı ekip gelecek hafta Brighton'ı ağırlayacak. Bordo mavililer ise Leicester'a konuk olacak.

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