Yeni sezonda hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen Arsenal, Premier Lig'in ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaştı. Topçular, ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezonda hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen Arsenal, Premier Lig'in ikinci haftasında Aston Villa ile karşılaştı. Topçular, ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Arsenal ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci devresinde dakikalar 67'yi gösterirken dengeyi bozmayı başardı. Leandro Trossard takımını Birmingham'da öne geçirdi. 77'de ise Bukayo Saka'nın asistinde Thoma Partey farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla Arsenal puanını 6'ya yükseltirken Aston Villa 3'te kaldı.
Kırmısı beyazlı ekip gelecek hafta Brighton'ı ağırlayacak. Bordo mavililer ise Leicester'a konuk olacak.