Bu sezon çok uzun süredir uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesine ortak olmak isteyen Chelsea, Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu. Mavi beyazlı ekip deplasmanda 6 gol atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezon çok uzun süredir uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesine ortak olmak isteyen Chelsea, Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu. Mavi beyazlı ekip deplasmanda 6 gol atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmaya adeta golle başlayan Chelsea, Nicolas Jackson ile 2. dakikada öne geçti. 27'de ise Matheus Cunha eşitliği getirdi. İlk yarı biterken maç adeta alev aldı. Palmer konuk takıma yeniden üstünlüğü getirirken Jorgen Strand Larsen ikinci kez ev sahibi adına skoru dengeledi. İkinci yarıda ise Noni Madueke fırtınası esti. Yıldız futbolcu 49, 58 ve 63'te fileleri havalandırarak 3 farkın yakalanmasını sağladı. 80'de ise Joao Felix, 6'ıncı golü kaydetti. Mücadele 2-6 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea ilk 3 puanını kazanırken Wolverhampton ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Londra temsilcisi bir sonraki hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Turuncu lacivertliler ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.