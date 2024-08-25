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Bu sezon çok uzun süredir uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesine ortak olmak isteyen Chelsea, Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu. Mavi beyazlı ekip deplasmanda 6 gol atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Noni Madueke



Karşılaşmaya adeta golle başlayan Chelsea, Nicolas Jackson ile 2. dakikada öne geçti. 27'de ise Matheus Cunha eşitliği getirdi. İlk yarı biterken maç adeta alev aldı. Palmer konuk takıma yeniden üstünlüğü getirirken Jorgen Strand Larsen ikinci kez ev sahibi adına skoru dengeledi. İkinci yarıda ise Noni Madueke fırtınası esti. Yıldız futbolcu 49, 58 ve 63'te fileleri havalandırarak 3 farkın yakalanmasını sağladı. 80'de ise Joao Felix, 6'ıncı golü kaydetti. Mücadele 2-6 sona erdi.