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Maviler'den yarım düzine gol! Wolverhampton Wanderers FC Chelsea: 2-6 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak isteyen Chelsea, ikinci hafta mücadelesinde Wolverhampton Wanderers'a konuk oldu. Maviler, zorlu deplasmanda tam 6 gol atarak kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 18:09 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 18:09
Maviler’den yarım düzine gol! Wolverhampton Wanderers FC Chelsea: 2-6 MAÇ SONUCU

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Bu sezon çok uzun süredir uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesine ortak olmak isteyen Chelsea, Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton'a konuk oldu. Mavi beyazlı ekip deplasmanda 6 gol atarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Noni MaduekeNoni Madueke

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Chelsea, Nicolas Jackson ile 2. dakikada öne geçti. 27'de ise Matheus Cunha eşitliği getirdi. İlk yarı biterken maç adeta alev aldı. Palmer konuk takıma yeniden üstünlüğü getirirken Jorgen Strand Larsen ikinci kez ev sahibi adına skoru dengeledi. İkinci yarıda ise Noni Madueke fırtınası esti. Yıldız futbolcu 49, 58 ve 63'te fileleri havalandırarak 3 farkın yakalanmasını sağladı. 80'de ise Joao Felix, 6'ıncı golü kaydetti. Mücadele 2-6 sona erdi.

Noni Madueke 3 golle takımına galibiyeti getirdiNoni Madueke 3 golle takımına galibiyeti getirdi

Bu sonuçla birlikte Chelsea ilk 3 puanını kazanırken Wolverhampton ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Londra temsilcisi bir sonraki hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Turuncu lacivertliler ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

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