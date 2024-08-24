Dursun Özbek Avrupa kupalarında devam edebilmek Aslan'ın kasasını da dolduracak. Bu durum aynı zamanda yeni transferlerin de imza atabileceği anlamına geliyor. Yönetim de birçok isimle temaslar gerçekleştiriyor.

Dursun Özbek Okan Buruk Kaderini belirleyecek maça çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin kadrosunda düşünmediği isimler ayrılmamakta direnerek zorlu çıkarıyor. Bu durum da yönetimin işini zora sokuyor.

Wilfried Zaha ZAHA'DA UMUT AZALIYOR Geçen sezon takıma dahil edilen ancak dalgalı performansının yanı sıra karakteri ile de gündeme oturan Wilfried Zaha, bu sene yapılanmasında yer almıyordu. Fildişili oyuncu futbol hayatını geçirdiği İngiltere'de bazı kulüplerle görüştü ancak anlaşma sağlayamadan geri döndü.

Wilfried Zaha MAAŞI YÜKSEK Galatasaray yıldız futbolcuya ödediği maaştan da kurtulmak amacıyla ayrılığın bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Deneyimli sol kanat oyuncusu için yapılan KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı. Zaha bu gidişle takımda kalacak gibi gözüküyor.