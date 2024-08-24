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Galatasaray çıkmazda! Transferde başa bela oldular

Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına birçok isimle görüşmelerine devam ederken diğer yandan da ayrılması muhtemel isimlerin de gidişlerini hızlandırmak adına temaslarını hızlandırdı. Ancak özellikle iki futbolcu konusunda süreç çok da istendiği gibi gitmiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 17:25 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 17:25
Galatasaray çıkmazda! Transferde başa bela oldular

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Trendyol Süper Lig'de çıktığı iki maçı da kazanmasına rağmen Avrupa'da Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kımrızılılarda yönetim bir an önce ayrılması planlanan futbolcuları göndererek yerlerini doldurmayı hedefliyor. Ancak bu süreç hiç de kolay değil. Zira ayrılma noktasında zorlu çıkaran isimler adeta başa bela olmuş durumda. İşte detaylar...

Galatasaray Young Boys'a 3-2 yenildiGalatasaray Young Boys'a 3-2 yenildi

Bu sezona 4 transferle başlayan Galatasaray'da üst üste 2 kez şampiyon olmuş kadroya yapılan nokta takviyeler nedeniyle beklentiler yüksekti. Cimbom önce Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 kaybetti. Ligde Hatayspor ve Konyaspor'u yendi fakat Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 3-2 yenilerek tur şansını zora soktu.

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Galatasaray Young Boys'u 90 dakika içinde elemek en az 2 farklı yenmek zorundaGalatasaray Young Boys'u 90 dakika içinde elemek en az 2 farklı yenmek zorunda

İsviçre temsilcisi karşısında mutlak kazanması gereken ve 90 dakika içerisinde gruplara kalması için 2 farklı yenmek zorunda olan Cimbom'da en kritik randevu için yoğun bir mesai harcanıyor.

Dursun ÖzbekDursun Özbek

Avrupa kupalarında devam edebilmek Aslan'ın kasasını da dolduracak. Bu durum aynı zamanda yeni transferlerin de imza atabileceği anlamına geliyor. Yönetim de birçok isimle temaslar gerçekleştiriyor.

Dursun Özbek Okan BurukDursun Özbek Okan Buruk

Kaderini belirleyecek maça çıkacak olan sarı kırmızılı ekibin kadrosunda düşünmediği isimler ayrılmamakta direnerek zorlu çıkarıyor. Bu durum da yönetimin işini zora sokuyor.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

ZAHA'DA UMUT AZALIYOR

Geçen sezon takıma dahil edilen ancak dalgalı performansının yanı sıra karakteri ile de gündeme oturan Wilfried Zaha, bu sene yapılanmasında yer almıyordu. Fildişili oyuncu futbol hayatını geçirdiği İngiltere'de bazı kulüplerle görüştü ancak anlaşma sağlayamadan geri döndü.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

MAAŞI YÜKSEK

Galatasaray yıldız futbolcuya ödediği maaştan da kurtulmak amacıyla ayrılığın bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Deneyimli sol kanat oyuncusu için yapılan KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Zaha bu gidişle takımda kalacak gibi gözüküyor.

Sergio OliveiraSergio Oliveira

SERGIO OLIVEIRA DA LİSTE

Okan Buruk'un takımda görmek istemediği isimlerden biri de Sergio Oliveria. Portekizli futbolcunun geçen sezonki sakatlık sonrasında yaşanan tartışmalarla birlikte bileti kesilmişti. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yok. Kontratında da 2 milyon 750 bin euro garanti ücret yazıyor.

Sergio OliveiraSergio Oliveira

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sergio Oliveira'nın 2 sezonda alması gereken 5.5 milyon euro maaşta feragat etmemesi yönetimin elini kolunu bağlıyor. Görüşmeler devam ediyor. Bu sürecin en az hasarla atlatılmasına gayret gösteriliyor. Deneyimli futbolcu eğer esneme yaparsa gönderilecek. Aksi takdirde belki de oynamadan bu ücreti alacak.

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