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Jose Mourinho sol bekini eski takımında buldu! Fenerbahçe transferde bombayı patlatacak

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Ferdi Kadıoğlu'nu gönderdikten sonra sol bek hamlesine hız verdi. Avrupa'da maça çıkmayacak olan Kanarya, UEFA listesi verilene kadar imzayı attırmak istiyor. Jose Mourinho da aradığı ismi eski takımında buldu ve görüşmeler hız kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 16:02 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:02
Jose Mourinho sol bekini eski takımında buldu! Fenerbahçe transferde bombayı patlatacak

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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor. Yaz aylarının başından bu yana hareketli bir gidişat sürdüren Kanarya'da artık sona doğru gelinmişti ancak Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçen bonservisle Brighton'a gitmesi sol bek ihtiyacını da doğurdu. Listede bir dünya yıldızı var. İşte detaylar...

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Sezonu Şampiyonlar Ligi elemelerinde açan ancak 3. Tur Ön Eleme Turu'nda Lille'e elenen Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. play-off turuna kalmadan direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanan sarı lacivertliler, trasnfere de yoğun mesai harcıyor. Orta saha transferi için yapılan hamlelerin ardından bu kez de Ferdi'nin yeri doldurulmaya çalışılıyor.

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Fenerbahçe geçen sezon Rizespor'u deplasmanda yenerek çok kitik bir 3 puan almıştıFenerbahçe geçen sezon Rizespor'u deplasmanda yenerek çok kitik bir 3 puan almıştı

RAKİP RİZESPOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri zorlu maçta rakibini yenerek deplasmandan 3 puanla dönmek amacında. Kadroda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Jayden Oosterwolde'nin forma giymesi beklenirken Fred'in de oynamasına kesin gözle bakılıyor. İrfan Can Eğribayat'ın cezası doldu. Tek eksik ise Mert Hakan Yandaş

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

FERDİ İNGİLTERE'YE GİTTİ

2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, uzun süre forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Brighton'a transfer oldu. Milli futbolcu kendisini taşıyan özel uçakla Londra'ya inip burada Brighton yetkilileri ile buluştu. Ardından da kendisini mavi beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ferdi'nin kontratının 5+1 yıllık olması bekleniyor.

Jose Mourinho sol bek transferinin bitmesini istiyorJose Mourinho sol bek transferinin bitmesini istiyor

SOL BEK ARAYIŞI BAŞLADI

Fenerbahçe'de yaşanan bu ayrılık sonrasında Teknik Direktör Jose Mourinho, acil olarak sol bek alınması konusunda yönetimden talepte bulundu. Portekizli çalıştırıcı bu alanda oyunun iki tarafını da oynayabilen ve kanattaki oyuncularla da iletişimi iyi bir isim istiyor. Bu kapsamda da pek çok oyuncu listede yer alıyor.

Jose MourinhoJose Mourinho

ESKİ TAKIMINDA BULDU

Jayden Oosterwolde'yi yeni transfer gelene kadar sol bekte kullanmayı hedefleyen Jose Mourinho, transferin fitilini ise eski takımındaki oyuncuyla yaktı. Bu sezon henüz forma giymeyen ve geçen sene de istediği süreyi alamayan futbolcu için girişimler başladı.

Ben ChilwellBen Chilwell

BEN CHILWELL BOMBASI

Kanarya, İngiltere'de Chelsea forması giyen Ben Chilwell'i gündemine aldı. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimler başladı. Jose Mourino'nun İngiltere'den tanıdığu oyuncu konusunda yönetimden talepte bulunduğu ifade edildi. İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Londra devi de gereken kolaylığı sağlayacak.

Ben ChilwellBen Chilwell

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ VAR

Kariyerinde Leicester City ve Huddersfield'da forma giyen Ben Chilwell, 2020 yazında 50 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Maviler ile UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşadı. Leicester ile de tarihi zaferin parçalarından biri olarak Premier Lig kupasını kaldırdı. Güncel değeri ise 28 milyon euro.

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