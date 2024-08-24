Ferdi Kadıoğlu FERDİ İNGİLTERE'YE GİTTİ 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, uzun süre forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak Brighton'a transfer oldu. Milli futbolcu kendisini taşıyan özel uçakla Londra'ya inip burada Brighton yetkilileri ile buluştu. Ardından da kendisini mavi beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ferdi'nin kontratının 5+1 yıllık olması bekleniyor.

Jose Mourinho sol bek transferinin bitmesini istiyor SOL BEK ARAYIŞI BAŞLADI Fenerbahçe'de yaşanan bu ayrılık sonrasında Teknik Direktör Jose Mourinho, acil olarak sol bek alınması konusunda yönetimden talepte bulundu. Portekizli çalıştırıcı bu alanda oyunun iki tarafını da oynayabilen ve kanattaki oyuncularla da iletişimi iyi bir isim istiyor. Bu kapsamda da pek çok oyuncu listede yer alıyor.

Jose Mourinho ESKİ TAKIMINDA BULDU Jayden Oosterwolde'yi yeni transfer gelene kadar sol bekte kullanmayı hedefleyen Jose Mourinho, transferin fitilini ise eski takımındaki oyuncuyla yaktı. Bu sezon henüz forma giymeyen ve geçen sene de istediği süreyi alamayan futbolcu için girişimler başladı.

Ben Chilwell BEN CHILWELL BOMBASI Kanarya, İngiltere'de Chelsea forması giyen Ben Chilwell'i gündemine aldı. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimler başladı. Jose Mourino'nun İngiltere'den tanıdığu oyuncu konusunda yönetimden talepte bulunduğu ifade edildi. İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Londra devi de gereken kolaylığı sağlayacak.

Ben Chilwell ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ VAR Kariyerinde Leicester City ve Huddersfield'da forma giyen Ben Chilwell, 2020 yazında 50 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Maviler ile UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşadı. Leicester ile de tarihi zaferin parçalarından biri olarak Premier Lig kupasını kaldırdı. Güncel değeri ise 28 milyon euro.