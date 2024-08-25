Premier Lig 'in şampiyonluk adaylarından Liverpool , Anfield Road'da Brentford ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 yenerek ikinci maçından da 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Liverpool Premier Lig'deki iki maçını da kazandı

Yeni teknik direktörü Arne Slot ile şampiyon olabilmek için sezona başlayan Liverpool, ilk iç saha maçında Brentford'u ağırladı. Anfield Road'daki zorlu maçın 13. dakikasında Luis Diaz ağları havalandırdı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Kolombiyalı yıldız bu kez 70'te Mohammed Salah'a asist yaptı ve fark ikiye çıktı.

Karşılaşma sonrası Liverpool puanını 6'ya yükseltirken Brentford ise 3'te kaldı.

Liverpool bir sonraki hafta Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Brentford ise Southampton'ı ağırlayacak.