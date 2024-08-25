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Arda'lı Real evinde güldü! Real Madrid Real Valladolid: 3-0 MAÇ SONUCU

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i ağırladı. Milli futbolcumuzun ilk 11'de başlayıp 69 dakika sahada kaldığı mücadelede başkent temsilcisi sahadan 3-0'lık galibiiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:17 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 20:12
Arda’lı Real evinde güldü! Real Madrid Real Valladolid: 3-0 MAÇ SONUCU

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İspanya'daki temsilcimiz Arda Güler'in ilk kez 11'de görevlendirildiği karşılaşmada Real Madrid, Real Valladolid ile Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaştı. Mor beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Arda 69 dakika sahada kaldı.

Arda GülerArda Güler

La Liga'da sezona geçen hafta aldığı Ral Mallorca beraberliği ile başlayan Real Madrid, ikinci maçında Real Valladolid'i konuk etti. Arda Güler'in bu sezon ilk defa Carlo Ancelotti tarafından sahaya sürüldüğü karşılaşmada ev sahibi ekip milli futbolcumuzun da içinde bulunduğu duran top organizasyonunda Valverde ile öne geçti. 50. dakikada skordaki eşitliği bozan yıldız futbolcu takımı adına bu sene ilk kez ağları havalandırmayı başardı. 89'da savunma arkasına sarkan Brahim Diaz, farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında ise yeni transfer Endrick ilk golünü kaydetti. Karşılaşma 3-0 sona erdi.

Arda GülerArda Güler

ARDA HEIN'İ GEÇEMEDİ

Arda Güler, Valladolid kalecisi Hein'i mağlup etmeyi başaramadı. Önce Garcia'nın ortasındaki takibiyle pozisyona giren genç yıldız Hein'e takıldı. 4 dakika sonra bu kez rakibini geçtikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı ama bu kez de savunma engelleyerek kalecinin kolay bir kurtarış yapmasını sağladı.

Arda Güler'in Real Valladolid maçındaki istatistikleri göz kamaştırdı. 19 yaşındaki on numara, 69 dakika sahada kaldığı maçta 63 kez topla buluştu. Milli futbolcu, 42 pas denemesinden 36'sında başarılı oldu.

Arda Güler'in Real Valladolid maçındaki 5 şut denemesinin 3'ü kaleyi buldu. Öte yandan 19 yaşındaki on numara, girdiği 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

Arda Güler 51'inci dakikada sarı kart görüp 69'da yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Real Madrid gelecek hafta Las Palmas ile deplasmanda karşılaşacak. Valladolid ise Leganes'i ağırlayacak.

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