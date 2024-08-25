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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred 3 golle geri döndü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip Karadeniz temsilcisi karşısında Fred'in golü ile 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu ikinci yarıda da 60. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Böylelikle sakatlığı sonrası ilk kez forma giydiği müsabakada hat-trickle dönüş yapmış oldu.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:13 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 00:13
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred 3 golle geri döndü

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, Lille müsabakalarını ve ligin 2 maçını kaçırmıştı.

FredFred

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Fred, Göztepe maçında kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Rizespor karşısında ise ilk 11'de başladı.

FredFred

4. dakikada sarı kart gören sambacı, 15'te Dusan Tadic'in pası sonrası ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruş sonrası ağları bulmayı ve Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başardı.

İkinci yarıda da 60. dakikada sahneye çıkan sambacı, soldan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran isim oldu. 64'te de Dzeko'nun vuruşunda Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayarak hat-trick yaptı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli futbolcu; "Sahalara döndüğüm için mutluyum. Sakattım ancak şu an iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. Hem benim hem de takım için önemliydi. Bizim için iyi bir akşamdı ve önemli adım attık. Mourinho ile hat-trickimi ve herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Cuma günü başka bir maçımız var. En iyisini verebilmek için mücadele vereceğiz." dedi.

FredFred

2019'DAN SONRA İLK

Opta verilerine göre; Jailson'dan (Aralık 2019) bu yana Fenerbahçe formasıyla Çaykur Rizespor deplasmanında ceza sahası dışından gol atan ilk oyuncu olan Fred'in, Süper Lig kariyerinde kaydettiği dört gol de (Trabzonspor, Sivasspor, Rizespor) dış saha maçlarında geldi.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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