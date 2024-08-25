Fenerbahçe’nin yıldızı Fred 3 golle geri döndü

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe 'de Fred , Göztepe maçında kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Rizespor karşısında ise ilk 11'de başladı.

Fred

4. dakikada sarı kart gören sambacı, 15'te Dusan Tadic'in pası sonrası ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruş sonrası ağları bulmayı ve Gökhan Akkan'ı mağlup etmeyi başardı.

İkinci yarıda da 60. dakikada sahneye çıkan sambacı, soldan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran isim oldu. 64'te de Dzeko'nun vuruşunda Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayarak hat-trick yaptı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli futbolcu; "Sahalara döndüğüm için mutluyum. Sakattım ancak şu an iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. Hem benim hem de takım için önemliydi. Bizim için iyi bir akşamdı ve önemli adım attık. Mourinho ile hat-trickimi ve herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Cuma günü başka bir maçımız var. En iyisini verebilmek için mücadele vereceğiz." dedi.