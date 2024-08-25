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Şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak ve mayıs ayında mutlu sona ulaşamak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı laicvertliler, ilk yarıda iki kez penaltı kararı bekledi. Fakat ikisinde de beyaz nokta gösterilmedi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Jayden Oosterwolde, Olawoyin'in müdahalesi sonrasında ceza sahasının sol tarafında yerde kaldı. Bir süre sakatlık da yaşadı ancak hakem penaltı vermedi. Jayden Oosterwolde penaltı bekledi