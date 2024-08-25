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Fenerbahçe Rizespor maçında 2 penaltı bekledi! Jayden Oosterwolde ve Fred'in pozisyonları sonrası gözler Turgut Doman'a çevrildi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertli ekip ilk yarıda iki kez penaltı kararı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'dan iki pozisyonda da beklenen karar çıkmadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:54 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 22:56
Fenerbahçe Rizespor maçında 2 penaltı bekledi! Jayden Oosterwolde ve Fred’in pozisyonları sonrası gözler Turgut Doman’a çevrildi

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Şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak ve mayıs ayında mutlu sona ulaşamak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı laicvertliler, ilk yarıda iki kez penaltı kararı bekledi. Fakat ikisinde de beyaz nokta gösterilmedi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Jayden Oosterwolde, Olawoyin'in müdahalesi sonrasında ceza sahasının sol tarafında yerde kaldı. Bir süre sakatlık da yaşadı ancak hakem penaltı vermedi.

Jayden Oosterwolde penaltı beklediJayden Oosterwolde penaltı bekledi

İlk yarının uzatma dakikalarında bu kez Fred ceza sahasıa girer girmez yerde kaldı ve ardından penaltı kararı bekledi. Yapılan inceleme sonrasında oyun devam etti.

Fred penaltı beklediFred penaltı bekledi

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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