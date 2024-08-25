Jose Mourinho’dan hakem tepkisi: Çok kötü bir hakem ve VAR performansına karşı oynadık

Jose Mourinho

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho, hakem Turgut Doman ve VAR'a tepkide bulunarak; "Önümüzde 50 civarı maç var. Böyle olunca oyuncuya değil takıma ihtiyacınız oluyor. Buna sahip olduğunuzda her şeyle başa çıkabiliyorsunuz. Fred için onu özlediğimizi söyledim. 3 gol attığı için değil. Belki de bundan sonra hiç atamayacak. Ancak oyunumuza verdiği katkı farklı bir düzeyde. Szymanski. Bugün 3 Szymanski olsa hepsini oynatırdım. Takım iyi olduğunda kazanıyoruz. Kötü olunca takım olarak kötü oynuyoruz. Çok kötü bir hakem ve VAR performansına karşı oynadık ama iyi olduğumuz için kazandık" dedi.