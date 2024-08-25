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Jose Mourinho'dan hakem tepkisi: Çok kötü bir hakem ve VAR performansına karşı oynadık

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı hakem Turgut Doman ve VAR ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 00:12 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 00:12
Jose Mourinho’dan hakem tepkisi: Çok kötü bir hakem ve VAR performansına karşı oynadık

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Karşılaşmada Fred yaptığı hat-trickle yıldızlaşırken Edin Dzeko'nun golü ve Karadeniz ekibinin kendi ağlarını havalandırmasıyla mücadele farklı sona erdi.

Jose MourinhoJose Mourinho

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho, hakem Turgut Doman ve VAR'a tepkide bulunarak; "Önümüzde 50 civarı maç var. Böyle olunca oyuncuya değil takıma ihtiyacınız oluyor. Buna sahip olduğunuzda her şeyle başa çıkabiliyorsunuz. Fred için onu özlediğimizi söyledim. 3 gol attığı için değil. Belki de bundan sonra hiç atamayacak. Ancak oyunumuza verdiği katkı farklı bir düzeyde. Szymanski. Bugün 3 Szymanski olsa hepsini oynatırdım. Takım iyi olduğunda kazanıyoruz. Kötü olunca takım olarak kötü oynuyoruz. Çok kötü bir hakem ve VAR performansına karşı oynadık ama iyi olduğumuz için kazandık" dedi.

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