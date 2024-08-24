Bu sezon trasnferde yaptığı harcamalarla dikkat çeken ve son olarak da Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlayan Brighton, Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United ile karşılaştı. The Ameican Express Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi..