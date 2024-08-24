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Ferdi'nin yeni takımı son anda güldü! Brighton Manchester United: 2-1 MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihine geçen bir bonservisle transferi gerçekleşmesi için sadece prosedürlerin tamamlanması kalan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton, Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United ile karşılaştı. Mavi beyazlılar dev rakibi uzatmalarda attığı golle 2-1 kazandı.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 16:27 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:27
Ferdi’nin yeni takımı son anda güldü! Brighton Manchester United: 2-1 MAÇ SONUCU

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Bu sezon trasnferde yaptığı harcamalarla dikkat çeken ve son olarak da Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlayan Brighton, Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United ile karşılaştı. The Ameican Express Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi..

Danny WellbeckDanny Wellbeck

WELBECK ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 32'inci dakikasında perdeyi açan isim Danny Wellbeck oldu. İngiliz futbolcu eski takımına karşı Kaoru Mitoma'nın asisti sonrası ağları havalandırmayı başardı. İlk yarı 1-0 ev sahibi üstünlüğü işle sona erdi.

Amad DialloAmad Diallo

BRIGHTON SON ANDA GÜLDÜ!

Manchester United'ın genç futbolcusu Diallo, dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye çıkarak skoru dengeledi. Yeni transferlerden Nouassir Mazraoui de United kariyerine asistle başladı. Ancak Joao Pedro uzatma dakikalarında Simon-Adingra'nın ceza sahasında doldurduğu top sonrası attığı golle takımına 3 puan getiren isim oldu.

Manchester United deplasmanda Brighton ile 1-1 berabere kaldıManchester United deplasmanda Brighton ile 1-1 berabere kaldı

Manchester United Premier Lig'in 3. haftasında evinde Liverpool'u ağırlayacak. Brighton ise Arsenal'e konuk olacak.

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