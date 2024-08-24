Bu sezon trasnferde yaptığı harcamalarla dikkat çeken ve son olarak da Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlayan Brighton, Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United ile karşılaştı. The Ameican Express Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi..
Danny Wellbeck
WELBECK ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın 32'inci dakikasında perdeyi açan isim Danny Wellbeck oldu. İngiliz futbolcu eski takımına karşı Kaoru Mitoma'nın asisti sonrası ağları havalandırmayı başardı. İlk yarı 1-0 ev sahibi üstünlüğü işle sona erdi.
Amad Diallo
BRIGHTON SON ANDA GÜLDÜ!
Manchester United'ın genç futbolcusu Diallo, dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye çıkarak skoru dengeledi. Yeni transferlerden Nouassir Mazraoui de United kariyerine asistle başladı. Ancak Joao Pedro uzatma dakikalarında Simon-Adingra'nın ceza sahasında doldurduğu top sonrası attığı golle takımına 3 puan getiren isim oldu.