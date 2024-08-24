Ciro Immobile Kadrosuna Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünyanın tanıdığı isimlerl katan Başkan Hasan Arat ve ekibi yeni bir stoper için temaslarını hızlandırdı. Listede ise daha önce İstanbul'a getirilen ancak o dönem kulübüyle anlaşma sağlanamayan futbolcu vardı.

Felix Uduokhai



UDUOKHAI İSTANBUL'A GELİYOR Siyah beyazlı ekip Augsburg forması giyen Beşiktaş, Felix Uduokhai ile prensip anlaşmasına varmıştı. Alman stoperin teklifi kabul etmesinin ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. İmzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor.

Felix Uduokhai



Geçen sezon 33 karşılaşmada kulübünün formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu 2 gollük katkıda bulunmuş ve 2922 dakika sahada kalmıştı. Bu sene ise henüz resmi maça çıkmadı. 16 Ağustos'ta Viktoria Berlin ile oynanan kupa karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Uduokhai, ligin açılış haftasında Werder Bremen maçının kadrosunda yer almadı.

Felix Uduokhai TRT Spor'un haberine göre Felix Uduokhai, 25 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelecek ve kendisini siyah beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Felix Uduokhai Stoper tandemi için hamleler Uduokhai ile bitmeyecek. Aynı zamanda Omar Colley'in ayrılması gündemde. Daniel Amartey ile de anlaşma zemini sağlanmaya çalışılıyor. Gambiyalı stopere Yunanistan'dan ilgi olduğu öne sürüldü.