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Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Anlaşma sonrasında İstanbul yolcusu

Transferde bu sezon önemli adımlar atan Beşiktaş, bir hamleye daha hazırlanıyor. Siyah beyazlılar aradığı ve uzun süredir de peşinden koştuğu yıldız stoperi kadrosuna katmaya çok yakın. Kulübüyle anlaşma sağlandı ve bir an önce İstanbul'a getirilmek isteniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 20:29 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 20:29
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Anlaşma sonrasında İstanbul yolcusu

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Yeni sezondaki şampiyonluk mücadelesini kazanarak kupaya uzanmak isteyen Beşiktaş, trasnfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar bugüne kadar yaptığı hamlelerin ardından bir de stoper takviyesi gerçekleştirmek üzere. İşte detaylar...

Arthur MasuakuArthur Masuaku

Beşiktaş bu sezona harika başladı. İlk olarak Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenen Kartal, lige ise 2'de 2 yaparak merhaba dedi. Ancak Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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Gabriel PaulistaGabriel Paulista

YILDIZLARA İMZA ATTIRILDI

Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri son 2 maçta tam 5 gol yiyerek savunmadaki zaaflarıyla ön plana çıktı. Bu da transferi kaçınılmaz hale getirdi. Daha önce stopere Gabriel Paulista hamlesi yapan yönetim, partneri için de kolları sıvadı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Kadrosuna Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünyanın tanıdığı isimlerl katan Başkan Hasan Arat ve ekibi yeni bir stoper için temaslarını hızlandırdı. Listede ise daha önce İstanbul'a getirilen ancak o dönem kulübüyle anlaşma sağlanamayan futbolcu vardı.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

UDUOKHAI İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı ekip Augsburg forması giyen Beşiktaş, Felix Uduokhai ile prensip anlaşmasına varmıştı. Alman stoperin teklifi kabul etmesinin ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. İmzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

Geçen sezon 33 karşılaşmada kulübünün formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu 2 gollük katkıda bulunmuş ve 2922 dakika sahada kalmıştı. Bu sene ise henüz resmi maça çıkmadı. 16 Ağustos'ta Viktoria Berlin ile oynanan kupa karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Uduokhai, ligin açılış haftasında Werder Bremen maçının kadrosunda yer almadı.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

TRT Spor'un haberine göre Felix Uduokhai, 25 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelecek ve kendisini siyah beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

Stoper tandemi için hamleler Uduokhai ile bitmeyecek. Aynı zamanda Omar Colley'in ayrılması gündemde. Daniel Amartey ile de anlaşma zemini sağlanmaya çalışılıyor. Gambiyalı stopere Yunanistan'dan ilgi olduğu öne sürüldü.

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