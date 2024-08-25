Formula 1 Hollanda Grand Prix’inde Lando Norris mutlu sona ulaştı!

Motor sporlarının en büyük organizasyonu olarak 20 pilot ve 10 markanın mücadelesine sahne olan Formula 1'de Hollanda GP geride kaldı. Ülkenin kuzey denizi kıyısındaki Zandvoort ile aynı adı taşıyan pistte gerçekleşen yarışın galibi Lando Norris oldu.