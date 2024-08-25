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Formula 1 Hollanda Grand Prix'inde Lando Norris mutlu sona ulaştı!

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Hollanda'da gerçekleştirildi. Zandvoort'ta yapılan yarışa ilk sırada başlayan Lando Norris, 72 turluk mücadelenin galibi oldu. Damalı bayrağı ilk sırada gören başarılı pilotun ardından Max Verstappen, evindeki organizasyonda ikinciliği elde etti.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 17:34 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:34
Formula 1 Hollanda Grand Prix’inde Lando Norris mutlu sona ulaştı!

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Motor sporlarının en büyük organizasyonu olarak 20 pilot ve 10 markanın mücadelesine sahne olan Formula 1'de Hollanda GP geride kaldı. Ülkenin kuzey denizi kıyısındaki Zandvoort ile aynı adı taşıyan pistte gerçekleşen yarışın galibi Lando Norris oldu.

Max VerstappenMax Verstappen

Pole pozisyonundaki Lando Norris 'in rahat şekilde lider götürdüğü yarışta Max Verstappen de kendi ülkesindeki organizasyonda ikinciliği elde etti. Üçüncü basamakta ise Charles Leclerc yer aldı.

Formula 1'deki bir sonraki yarış 1 Eylül Pazar günü İtalya'da gerçekleştirilecek.

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