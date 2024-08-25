Süper Lig'de 3. hafta Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ile devam etti. İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf lacivert beyazlılar oldu. Abdullah Taşkınsoy'un yönettiği müsabakada konuk takım bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Yusuf Sarı penaltıdan faydalanamadı

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Adana Demirspor penaltı kazandı. Ancak Yusuf Sarı isabet sağlayamadı ve büyük fırsat tepti. 30'da ise Nuno da Costa'nın asisti sonrası Haris Hajradinovic takımını öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi. 59'da ise ilk golün asistini yapan Nuno da Costa bu kez fileleri havalandırdı. 65'te Ali Yavuz Kol'un ceza sahasına çevirdiği topla Yusuf Barası farkı bire indirdi. Maçın uzatma dakikalarında Manev, yine Ali Yavuz'un pasıyla ceza sahasının dışından ağları sarstı. Karşılaşma 2-2 bitti.

Bu sonuçla Kasımpaşa yine galibiyetle tanışamazken puanını 2'ye yükseltti. Adana Demirspor da ilk puanını almış oldu.