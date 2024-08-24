Muhammed Cham Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muhammed Cham; "Çok heyecanlıyım. Uzun sürdü ama sonunda bitti. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Almanya'da sürecin bitmesini bekliyordum. Sonunda buradayım. Tercih ettiğim pozisyon 10 numara. Ama benim için önemli olan hocamın ne istediği. Hocamızla görüştük. Gelecek planlarından bahsetti. Sözleri beni çok heyecanlandırdı. Geçmişte neler kazandırdıklarını biliyoruz." dedi.

Muhammed Cham Yönetim transferde Cham'ı da bitrirken gözler yeni takviyelere çevrildi. Öncelik Güney Koreli Hyun-seok Hong'da. Genk ile anlaşma sağlanmasına rağmen 25 yaşındaki futbolcuyla serbest kalma maddesinde anlaşılamaması üzerine beklemeye geçilmişti.

Enis Bardhi Yıldız oyuncunun takıma katılabilmesi için ise Enis Bardhi'nin takımdan ayrılması gerekiyor. Kuzey Makedonyalı 10 numaraya şu ana kadar bir talip yok. Ancak öneri gelirse gereken kolaylık sağlanacak.

Trabzonspor St. Gallen ile ya tamam ya devam maçına çıkacak Bu hafta Süper Lig'de maç oynamayacak olan Trabzonspor'da St. Gallen karşısında çıkılacak rövanş mücadelesi sezonun kaderini belirleyecek. Avrupa'da ya tamam ya devam mücadelesi olarak görülen müsabakadan eğer istenen sonuç alınırsa bu durum transferi de daha heyecanlı hale getirecek.