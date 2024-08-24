Son 2 sezonda şampiyonluk mücadelesine dahil olamayan Trabzonspor'da hedef yeniden zirvede yer alabilmek. Bordo mavililer 10 transferini bitirdikten sonra 11. yıldızını da şehre getirdi. Şimdi ise sıra forvet takviyesine geldi.
Son 2 sezonda şampiyonluk mücadelesine dahil olamayan Trabzonspor'da hedef yeniden zirvede yer alabilmek. Bordo mavililer 10 transferini bitirdikten sonra 11. yıldızını da şehre getirdi. Şimdi ise sıra forvet takviyesine geldi.
Yeni bir sayfa açarak rakipleri ile mücadele edebilmek adına kolları sıvayan Karadeniz temsilcisinde gözler transferlere çevrildi. İstanbul'daki dev rakiplerine oranla daha düşük bütçelerle yarışan Karadeniz temsilcisinde şu ana kadar kadroya 10 isim dahil edildi.
Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muhammed Cham; "Çok heyecanlıyım. Uzun sürdü ama sonunda bitti. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Almanya'da sürecin bitmesini bekliyordum. Sonunda buradayım. Tercih ettiğim pozisyon 10 numara. Ama benim için önemli olan hocamın ne istediği. Hocamızla görüştük. Gelecek planlarından bahsetti. Sözleri beni çok heyecanlandırdı. Geçmişte neler kazandırdıklarını biliyoruz." dedi.
Yönetim transferde Cham'ı da bitrirken gözler yeni takviyelere çevrildi. Öncelik Güney Koreli Hyun-seok Hong'da. Genk ile anlaşma sağlanmasına rağmen 25 yaşındaki futbolcuyla serbest kalma maddesinde anlaşılamaması üzerine beklemeye geçilmişti.
Yıldız oyuncunun takıma katılabilmesi için ise Enis Bardhi'nin takımdan ayrılması gerekiyor. Kuzey Makedonyalı 10 numaraya şu ana kadar bir talip yok. Ancak öneri gelirse gereken kolaylık sağlanacak.
Bu hafta Süper Lig'de maç oynamayacak olan Trabzonspor'da St. Gallen karşısında çıkılacak rövanş mücadelesi sezonun kaderini belirleyecek. Avrupa'da ya tamam ya devam mücadelesi olarak görülen müsabakadan eğer istenen sonuç alınırsa bu durum transferi de daha heyecanlı hale getirecek.
FORVET İÇİN İKİ ADAY VAR
Orta sahada atletik ve teknik oyunculardan kurulu bir düzen kurmaya çalışan Trabzonspor'da forvet için bir o kadar da bitirici isim aranıyor. Gündemse 3 isim var ancak birinin durumu diğerlerinden farklı. İki yıldızdan birine imza attırılması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da pivot santrfor için çalıştıklarını belirtmişti. 3 futbolcu da aynı tipte oyuncular.
Trabzonspor'un bu sezon tercih etmesi muhtemel isimlerden biri Tolu Arorokare'ydi. Ancak Genk, Nijeryalı futbolcu için istediği bonservisle adeta kapıyı kapattı. Belçika devi 10 milyon euronun üzerinde bir ücret talep etti.
ONUACHU ISRARI DEVAM EDİYOR
Geçen sezon takımın gol yükünü sırtlayan Ebere Paul Onuachu da gündemdeki bir diğer isim. Sezon boyunca attığı gollerle adından söz ettiren 2.01'lik kulenin şu ana kadar talibinin çıkmaması ve hiçbir maçın kadrosuna da dahil edilmemesi anlaşma ihtimalini yükseltiyor. Ancak Southampton halen tok satıcıyı oynuyor.
WOUT WEGHORST DA LİSTEDE
Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst da Trabzonspor'un listesinde. Adı her Ajax ile anılsa da Amsterdam temsilcisinin elinde Brian Brobbey ve Chuba Akpom gibi önemli forvetler var. Ayrıca başkent ekibi satış yapmadan alım yapma konusunda sıkıntılı. Bu nedenle şu an için gidişat onlar adına olumsuz. Fırtına ise Weghorst ile büyük ölçüde anlaştı. İngiliz ekibinin iknası için gayret gösteriliyor.