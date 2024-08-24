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Trabzonspor'da gündem forvet transferi! Gündemin kahramanlarından hangisi formayı giyecek?

Son dakika Trabzonspor haberleri | Yeni sezonun yapılanması kapsamında imzaları attırmaya devam eden bordo mavililerde sıra forvete geldi. Karadeniz temsilcisinde iki aday var. Karar verilecek isim konusunda girişimlerin gidişatına göre aksiyon alınacak ve Trabzon'a getirilecek. Peki, Trabzonspor'un yeni forveti kim olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 18:33 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 18:41
Trabzonspor’da gündem forvet transferi! Gündemin kahramanlarından hangisi formayı giyecek?

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Son 2 sezonda şampiyonluk mücadelesine dahil olamayan Trabzonspor'da hedef yeniden zirvede yer alabilmek. Bordo mavililer 10 transferini bitirdikten sonra 11. yıldızını da şehre getirdi. Şimdi ise sıra forvet takviyesine geldi.

Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldıTrabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı

Yeni bir sayfa açarak rakipleri ile mücadele edebilmek adına kolları sıvayan Karadeniz temsilcisinde gözler transferlere çevrildi. İstanbul'daki dev rakiplerine oranla daha düşük bütçelerle yarışan Karadeniz temsilcisinde şu ana kadar kadroya 10 isim dahil edildi.

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Muhammed ChamMuhammed Cham

CHAM DA GELDİ

Son olarak Batagov'un imza attığı bordo mavililerde Muhammed Cham da şehre ayak bastı. Fırtına'nın 11'inci kez KAP bildiriminde bulunacağı transfer döneminde Avusturyalı futbolcuyu havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Muhammed ChamMuhammed Cham

Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muhammed Cham; "Çok heyecanlıyım. Uzun sürdü ama sonunda bitti. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Almanya'da sürecin bitmesini bekliyordum. Sonunda buradayım. Tercih ettiğim pozisyon 10 numara. Ama benim için önemli olan hocamın ne istediği. Hocamızla görüştük. Gelecek planlarından bahsetti. Sözleri beni çok heyecanlandırdı. Geçmişte neler kazandırdıklarını biliyoruz." dedi.

Muhammed ChamMuhammed Cham

Yönetim transferde Cham'ı da bitrirken gözler yeni takviyelere çevrildi. Öncelik Güney Koreli Hyun-seok Hong'da. Genk ile anlaşma sağlanmasına rağmen 25 yaşındaki futbolcuyla serbest kalma maddesinde anlaşılamaması üzerine beklemeye geçilmişti.

Enis BardhiEnis Bardhi

Yıldız oyuncunun takıma katılabilmesi için ise Enis Bardhi'nin takımdan ayrılması gerekiyor. Kuzey Makedonyalı 10 numaraya şu ana kadar bir talip yok. Ancak öneri gelirse gereken kolaylık sağlanacak.

Trabzonspor St. Gallen ile ya tamam ya devam maçına çıkacakTrabzonspor St. Gallen ile ya tamam ya devam maçına çıkacak

Bu hafta Süper Lig'de maç oynamayacak olan Trabzonspor'da St. Gallen karşısında çıkılacak rövanş mücadelesi sezonun kaderini belirleyecek. Avrupa'da ya tamam ya devam mücadelesi olarak görülen müsabakadan eğer istenen sonuç alınırsa bu durum transferi de daha heyecanlı hale getirecek.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

FORVET İÇİN İKİ ADAY VAR

Orta sahada atletik ve teknik oyunculardan kurulu bir düzen kurmaya çalışan Trabzonspor'da forvet için bir o kadar da bitirici isim aranıyor. Gündemse 3 isim var ancak birinin durumu diğerlerinden farklı. İki yıldızdan birine imza attırılması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da pivot santrfor için çalıştıklarını belirtmişti. 3 futbolcu da aynı tipte oyuncular.

Tolu ArokodaareTolu Arokodaare

AROKODARE CEP YAKIYOR

Trabzonspor'un bu sezon tercih etmesi muhtemel isimlerden biri Tolu Arorokare'ydi. Ancak Genk, Nijeryalı futbolcu için istediği bonservisle adeta kapıyı kapattı. Belçika devi 10 milyon euronun üzerinde bir ücret talep etti.

Paul OnuachuPaul Onuachu

ONUACHU ISRARI DEVAM EDİYOR

Geçen sezon takımın gol yükünü sırtlayan Ebere Paul Onuachu da gündemdeki bir diğer isim. Sezon boyunca attığı gollerle adından söz ettiren 2.01'lik kulenin şu ana kadar talibinin çıkmaması ve hiçbir maçın kadrosuna da dahil edilmemesi anlaşma ihtimalini yükseltiyor. Ancak Southampton halen tok satıcıyı oynuyor.

Wout WeghorstWout Weghorst

WOUT WEGHORST DA LİSTEDE

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst da Trabzonspor'un listesinde. Adı her Ajax ile anılsa da Amsterdam temsilcisinin elinde Brian Brobbey ve Chuba Akpom gibi önemli forvetler var. Ayrıca başkent ekibi satış yapmadan alım yapma konusunda sıkıntılı. Bu nedenle şu an için gidişat onlar adına olumsuz. Fırtına ise Weghorst ile büyük ölçüde anlaştı. İngiliz ekibinin iknası için gayret gösteriliyor.

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