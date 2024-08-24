Liderlik koltuğuna oturan Arda Turan’dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı: Hayır duasını da aldık!

Eyüpspor'un başına geçtikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, yeni sezona da muhteşem başladı. İlk hafta Alanyaspor ile berabere kalan genç teknik adam, Bodrum FK'yı ise 4-1 yendi. Sivas'ta ise Sivasspor'u 1-0 ile devirerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Turan, karşılaşma sonrasında Fatih Terim'den hayır duası aldığını söyleyerek paylaşımda bulundu.