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Liderlik koltuğuna oturan Arda Turan'dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı: Hayır duasını da aldık!

Süper Lig'e bu sezon yükselmesine rağmen ilk 3 haftada gösterdiği performansla adından söz ettiren Eyüpspor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma sonrasında Arda Turan, Fatih Terim'den hayır duası aldığını paylaştı.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 22:22 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 22:26
Liderlik koltuğuna oturan Arda Turan’dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı: Hayır duasını da aldık!

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Eyüpspor'un başına geçtikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, yeni sezona da muhteşem başladı. İlk hafta Alanyaspor ile berabere kalan genç teknik adam, Bodrum FK'yı ise 4-1 yendi. Sivas'ta ise Sivasspor'u 1-0 ile devirerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Turan, karşılaşma sonrasında Fatih Terim'den hayır duası aldığını söyleyerek paylaşımda bulundu.

Eyüpspor 3 haftada 7 puan topladıEyüpspor 3 haftada 7 puan topladı

Süper Lig'deki ilk sezonunda 3 maça çıkan Eyüpspor, 7 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi. Ahmed Kutucu'nun nefis golüyle Sivas'ı da yenerek ilk dış saha galibiyetini alan İstanbul temsilcisi, haftaya Trabzonspor'u konuk edecek.

Eyüpspor Trabzonspor'u konuk edecekEyüpspor Trabzonspor'u konuk edecek

Karşılaşam sonrasında paylaşımda bulunan Arda Turan, sosyal medyadan Fatih Terim'den hayır duası aldığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Bodrum FK - Konyaspor maçını izlemek için ev sahibi ekibin stadında yerini alan deneyimli teknik adam gündeme oturdu.

İşte o paylaşım

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