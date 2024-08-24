Liderlik koltuğuna oturan Arda Turan’dan maç sonu Fatih Terim paylaşımı: Hayır duasını da aldık!

Eyüpspor'un başına geçtikten sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, yeni sezona da muhteşem başladı. İlk hafta Alanyaspor ile berabere kalan genç teknik adam, Bodrum FK'yı ise 4-1 yendi. Sivas'ta ise Sivasspor'u 1-0 ile devirerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Turan, karşılaşma sonrasında Fatih Terim'den hayır duası aldığını söyleyerek paylaşımda bulundu.
Eyüpspor 3 haftada 7 puan topladı
Süper Lig'deki ilk sezonunda 3 maça çıkan Eyüpspor, 7 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi. Ahmed Kutucu'nun nefis golüyle Sivas'ı da yenerek ilk dış saha galibiyetini alan İstanbul temsilcisi, haftaya Trabzonspor'u konuk edecek.
Eyüpspor Trabzonspor'u konuk edecek
Karşılaşam sonrasında paylaşımda bulunan Arda Turan, sosyal medyadan Fatih Terim'den hayır duası aldığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Bodrum FK - Konyaspor maçını izlemek için ev sahibi ekibin stadında yerini alan deneyimli teknik adam gündeme oturdu.
İşte o paylaşım
Arda Turan ve Fatih Terim sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi