Süper Lig'e yükselen Bodrum FK , Süper Lig'deki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı. Yeşil beyazlılar, rakibini ağırladığı maçta iki yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi ve ilk kez 3 puanını aldı.

Bodrum FK Konyaspor'u 3-2 yendi

Karşılaşmanın 28'inci dakikasında Adil Demirbağ, Bodrum'un sağdan geldiği pozisyonda topu kendi ağlarına göndererek skoru 1-0'a getirdi. Yeşil beyazlı ekip Pucas ile farkı ikiye çıkardı. Pedrinho frikikten çok şık bir gol atarak maça tekrar tutundu. 88'de ise Kenan Özer penaltıdan son sözü söyledi ve maç 3-1 bitti.

Bu sonuçla Bodrum FK puanını 3'e yükseltirken Konyaspor ise 3'te kaldı.

Yeşil beyazlılar gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. İç Anadolu temsilcisi ise Kayserispor'u ağırlayacak.