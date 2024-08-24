Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in ayrılması sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Bundesliga'daki ilk sezonuna galibiyetle merhaba dedi. Genç teknik adamın öğrencileri Eintracht Frankurt'u 2-0 yenerek 3 puanı kaptı.
Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in ayrılması sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Bundesliga'daki ilk sezonuna galibiyetle merhaba dedi. Genç teknik adamın öğrencileri Eintracht Frankurt'u 2-0 yenerek 3 puanı kaptı.
Borussia Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Nuri Şahin'in 59'da yaptığı değişiklikler 72'de meyvesini verdi. Jamie Bynoe-Gittens önce skoru takımını öne geçirdi. Ardından da 90'da farkı ikiye çıkarak sonucu belirledi.
Bu sonuçla sarı siyahlılar 3 puanı hanesine yazdırırken Frankfurt ise yenilgiyle sezona başladı.
Borussia Dortmunda ikinci haftada Werder Bremen deplasmanına gidecek. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.