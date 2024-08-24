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Nuri Şahin'den harika başlangıç! Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt: 2-0 MAÇ SONUCU

Almanya ligi Bundesliga'nın açılış haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, evinde Eintracht Frankfurt'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi ve sezona galibiyetle başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 21:35 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 21:35
Nuri Şahin’den harika başlangıç! Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt: 2-0 MAÇ SONUCU

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Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in ayrılması sonrasında teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Bundesliga'daki ilk sezonuna galibiyetle merhaba dedi. Genç teknik adamın öğrencileri Eintracht Frankurt'u 2-0 yenerek 3 puanı kaptı.

Nuri Şahin ilk maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldıNuri Şahin ilk maçından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı

Borussia Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Nuri Şahin'in 59'da yaptığı değişiklikler 72'de meyvesini verdi. Jamie Bynoe-Gittens önce skoru takımını öne geçirdi. Ardından da 90'da farkı ikiye çıkarak sonucu belirledi.

Bu sonuçla sarı siyahlılar 3 puanı hanesine yazdırırken Frankfurt ise yenilgiyle sezona başladı.

Borussia Dortmunda ikinci haftada Werder Bremen deplasmanına gidecek. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.

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