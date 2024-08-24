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Londra'da farklı tarife! Tottenham Everton: 4-0 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 2. hafta maçları devam etti. Tottenham evinde Everton'u ağırladı. Tottenham Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu ev sahibi ekip 4-0'lık farklı skorla kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 20:43 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 20:43
Londra’da farklı tarife! Tottenham Everton: 4-0 MAÇ SONUCU

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İngiltere Premier Lig'in. 2. haftasında Tottenham, evinde Everton'ı ağırladı. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeled e kazanan taraf 4-0 ile Londra temsilcisi oldu.

Heung-Min SonHeung-Min Son

Tottenham'ın galibiyet gollerini 14. dakikada Yves Bissouma, 25 ve 77. dakikalarda Heung-Min Son ve 71. dakikada Christian Romero kaydetti. Bu sounçla Tottenham puanını 4'e yükseltmeyi başardı. Liverpool temsilcisi ise iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Tottenham puanını 4'e yükselttiTottenham puanını 4'e yükseltti

Ev sahibi ekip gelecek hafta Newcastle United ile deplasmanda karşılaşırken mavi beyazlılar ise Bournemouth'u konuk edecek.

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