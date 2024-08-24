İngiltere Premier Lig'in. 2. haftasında Tottenham, evinde Everton'ı ağırladı. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeled e kazanan taraf 4-0 ile Londra temsilcisi oldu.
İngiltere Premier Lig'in. 2. haftasında Tottenham, evinde Everton'ı ağırladı. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeled e kazanan taraf 4-0 ile Londra temsilcisi oldu.
Tottenham'ın galibiyet gollerini 14. dakikada Yves Bissouma, 25 ve 77. dakikalarda Heung-Min Son ve 71. dakikada Christian Romero kaydetti. Bu sounçla Tottenham puanını 4'e yükseltmeyi başardı. Liverpool temsilcisi ise iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.
Ev sahibi ekip gelecek hafta Newcastle United ile deplasmanda karşılaşırken mavi beyazlılar ise Bournemouth'u konuk edecek.