İngiltere Premier Lig 'in. 2. haftasında Tottenham , evinde Everton 'ı ağırladı. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeled e kazanan taraf 4-0 ile Londra temsilcisi oldu.

Heung-Min Son

Tottenham'ın galibiyet gollerini 14. dakikada Yves Bissouma, 25 ve 77. dakikalarda Heung-Min Son ve 71. dakikada Christian Romero kaydetti. Bu sounçla Tottenham puanını 4'e yükseltmeyi başardı. Liverpool temsilcisi ise iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.