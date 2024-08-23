Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda da sevinç yaşatmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Özellikle Young Boys maçı sonrası gruplara kalınması halinde açılacak limit ve olası satışlardan gelecek bonservislerle yeni hamleler yapılmak isteniyor.
Michy Batshuayi
Cimbom, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenildi. Cimbm'a Michy Batshuayi'nin 2 golü yetmedi. İstanbul'da oynanacak karşılaşma temsilcimizin 1 numaralı organizasyondaki kaderini etkileyecek.
Dries Mertens
BU HAFTA MAÇI YOK
Oynadığı ilk randevuda aldığı skorla birlikte taraftarının da desteği ile turu geçmek isteyen Aslan, Süper Lig'de maça çıkmayacak. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi dinlenerek geçireceği günlerin ardından rövanşa çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri en az 2 farklı kazanmak zorunda.