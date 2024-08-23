SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a kötü haber! Transfer için dev rakip çıktı

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da temaslar yoğunlaştırıldı. Sarı kırmızılılar özellikle hücum bölgesinde takviye yapmakta kararlı ve ilk etapta gelmeye sıcak bakan bir isim konusunda rakip çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 21:49 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 21:49
Galatasaray’a kötü haber! Transfer için dev rakip çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda da sevinç yaşatmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Özellikle Young Boys maçı sonrası gruplara kalınması halinde açılacak limit ve olası satışlardan gelecek bonservislerle yeni hamleler yapılmak isteniyor.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Cimbom, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenildi. Cimbm'a Michy Batshuayi'nin 2 golü yetmedi. İstanbul'da oynanacak karşılaşma temsilcimizin 1 numaralı organizasyondaki kaderini etkileyecek.

Dries MertensDries Mertens

BU HAFTA MAÇI YOK

Oynadığı ilk randevuda aldığı skorla birlikte taraftarının da desteği ile turu geçmek isteyen Aslan, Süper Lig'de maça çıkmayacak. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi dinlenerek geçireceği günlerin ardından rövanşa çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri en az 2 farklı kazanmak zorunda.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

Transferde de hareketli bir döneme giren Cimbom'da artık son dokunuşlar yapılmak isteniyor. Dries Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle 10 numara takviyesi konusunda girişimler başlamıştı.

Hakim Ziyech ve Dries MertensHakim Ziyech ve Dries Mertens

TRANSFER YAPILACAK

Son oynanan Young Boys maçında ikinci yarıya çıkmayan Dries Mertens'in bu bölgede Hakim Ziyech ile 10 numara rotasyonunu oluşturması, Faslı futbolcunun zaman zaman sağ kanatta görevlendirilmesi nedeniyle transferi kaçınılmaz kıldı.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

HEDEFTE YUSUF YAZICI VAR

Yabancı kontenjanının zorlanmaması için de yerliden yana tercih yapıldı. Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için de ilk temas kuruldu.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

Yeni evlenen milli futbolcu, İstanbul macerasına sıcak baktı ancak eşi Melisa Aslı Pamuk Yazıcı ise çocuğunu Avrupa'da büyütebilmek adına yurt dışında yaşamayı istedi. Görüşmeler sürüyor.

Yusuf YazıcıYusuf Yazıcı

NICE TALİP

Galatasaray'ın istediği Yusuf için Fransa basınında ise flaş bir iddia ortaya atıldı. RMC Sport'un haberine göre OGC Nice, yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak adına girişimlerine başladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin izin verdiği Vaniköy’deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: 3 ilçede riski alanlar imara açıldı!
MSB duyurdu! Türk-Rus devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yeniden başladı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii’nde kıldı
Vaniköy’deki kaçak villadan İstanbul’da daha çok var!
Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Turkuvaz Medya Grubu’nu ziyaret etti
Fed Başkanı Jerome Powell’den flaş açıklama: Faiz politikası için düzenleme zamanı geldi
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor
CANLI TAKİP | İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Savaş makinesi Orta Doğu’da
Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme: Aklı yerinde mi değil mi? O süre uzatıldı!
Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca
Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!
Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat’ın lüks araç muamması!
SON DAKİKA