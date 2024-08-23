Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda da sevinç yaşatmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray , transferde hareketli günler geçiriyor. Özellikle Young Boys maçı sonrası gruplara kalınması halinde açılacak limit ve olası satışlardan gelecek bonservislerle yeni hamleler yapılmak isteniyor.

Dries Mertens

BU HAFTA MAÇI YOK

Oynadığı ilk randevuda aldığı skorla birlikte taraftarının da desteği ile turu geçmek isteyen Aslan, Süper Lig'de maça çıkmayacak. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi dinlenerek geçireceği günlerin ardından rövanşa çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri en az 2 farklı kazanmak zorunda.