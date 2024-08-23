Trabzonspor Muhammed Cham’a kavuştu! Yıldız futbolcu Trabzon’a geldi

Okay Yokuşlu ORTA SAHAYA TAKVİYE Bordo mavili ekip yaz transfer döneminin başından orta saha takviyesi konusunda büyük uğraş verdi. Birçok isim listedeydi. Bazıları ile önemli mesafeler kat edildi. Ancak imzalar atılamadı. Ön liberoda Okay ve Lundstram'ın haricinde oyunu yönlendirebilecek ve karakteri ile ön plana çıkabilecek bir isim aranıyordu.

Muhammed Cham



KULÜBÜ ZORLUK ÇIKARDI Mayıs ayından bu yana liste başında olan oyuncu ise Muhammed Cham Saracevic'ti. Avusturyalı oyuncu için Clermont ile kurulan temaslarda sürekli bonservis engeli çıktı. Fransız temsilcisi istediği rakamda esneme yapmayınca işler çıkmaza girdi.

Muhammed Cham 23 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayı giyebilmek adına kulübüne rest çekti. Bir süre kadro dışı da kaldı. Hatta takımdan ayrı çalıştı ancak ikna etme sürecinde çok başarılı olamadı.

Hyun-seok Hong Yönetim bu arada Josh Brownhill ve Hyun-seok Hong ile de temastaydı. İngiliz yıldız için Burnley beklentisini yüksek tutunca görüşmeler rafa kaldırıldı. Güney Koreli oyuncu da vergi sonrasında çıkan serbest kalma tutarındaki seviyenin 8 milyon euroda tutulmasını istemesi nedeniyle şimdilik beklemeye alındı.