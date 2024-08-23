Trabzonspor Muhammed Cham’a kavuştu! Yıldız futbolcu Trabzon’a geldi

Bu sezon kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken Avrupa'da ise üst turlara yükselmeyi arzu ediyor.
Bu sezon kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendiren Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken Avrupa'da ise üst turlara yükselmeyi arzu ediyor.
Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. İsviçre'de diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray gibi kazanmayı başaramayan bordo mavililer, umudunu Trabzon'daki maça taşımayı başardı.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Bordo mavili ekip yaz transfer döneminin başından orta saha takviyesi konusunda büyük uğraş verdi. Birçok isim listedeydi. Bazıları ile önemli mesafeler kat edildi. Ancak imzalar atılamadı. Ön liberoda Okay ve Lundstram'ın haricinde oyunu yönlendirebilecek ve karakteri ile ön plana çıkabilecek bir isim aranıyordu.
Mayıs ayından bu yana liste başında olan oyuncu ise Muhammed Cham Saracevic'ti. Avusturyalı oyuncu için Clermont ile kurulan temaslarda sürekli bonservis engeli çıktı. Fransız temsilcisi istediği rakamda esneme yapmayınca işler çıkmaza girdi.
23 yaşındaki futbolcu bordo mavili formayı giyebilmek adına kulübüne rest çekti. Bir süre kadro dışı da kaldı. Hatta takımdan ayrı çalıştı ancak ikna etme sürecinde çok başarılı olamadı.
Yönetim bu arada Josh Brownhill ve Hyun-seok Hong ile de temastaydı. İngiliz yıldız için Burnley beklentisini yüksek tutunca görüşmeler rafa kaldırıldı. Güney Koreli oyuncu da vergi sonrasında çıkan serbest kalma tutarındaki seviyenin 8 milyon euroda tutulmasını istemesi nedeniyle şimdilik beklemeye alındı.
CLERMONT GERİ ADIM ATTI
Diğer taraftan Muhammed Cham ile temaslar koparılmadı. Transferi için uygun zaman beklendi. Ağustos ayının sonuna kadar ciddi bir alıcının çıkmaması, Clermont'a da geri adım attırdı.
DOĞAN OPERASYONUN BAŞINDA
Başkan Ertuğrul Doğan, ekibine bu sürecin tamamlanması adına tam yetki verdi. Kendisi de operasyonu yürütmek için dümene geçti. Sonunda da istenen sonuç alındı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından imzalar atılacak.
TRABZON'A İNDİ
Geçen sezonu 35 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle tamamlayan genç futbolcu Karadeniz temsilcisine imza atmak için Trabzon'a geldi. Abdullah Avcı'nın özellikle istediği yıldız futbolcu artık Trabzonspor'un maestrosu olacak.
Muhammed Cham 22.00'de kendisini bekleyen özel uçakla Almanya'nın Hamburg şehrinden yolculuğuna başladı. 02.45 sıralarında ise Trabzon'a indi. Kendisini bekleyen taraftarlarla buluştu ve kulübün aracıyla konaklayacağı otel için havalimanından ayrıldı. Avusturyalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
İLK SÖZLERİ
Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muhammed Cham; "Çok heyecanlıyım. Uzun sürdü ama sonunda bitti. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Almanya'da sürecin bitmesini bekliyordum. Sonunda buradayım. Tercih ettiğim pozisyon 10 numara. Ama benim için önemli olan hocamın ne istediği. Hocamızla görüştük. Gelecek planlarından bahsetti. Sözleri beni çok heyecanlandırdı. Geçmişte neler kazandırdıklarını biliyoruz." dedi.