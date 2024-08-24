Kerem Aktürkoğlu’na transfer teklifleri durdu perde arkasından siyonist lobi çıktı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Kerem Aktürkoğlu , Galatasaray'ın şampiyon olduğu maçın ardından menajeriyle beraber Avrupa'daki kariyer planlamasını yapmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçta LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı anlar ortaya çıkmıştı.

Başta İspanya ve Fransa'dan olmak üzere 5 büyük ligden takımların ilgi gösterdiği Kerem'e teklifler bir anda bıçak gibi kesildi. Sadece Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgi gösterdiği yıldız futbolcu daha önce kendisine talip olan Avrupa kulüplerinin kapılarını kapattığı isim haline geldi.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYİNCE

İddialara göre bu değişimin perde arkasında Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin'e verdiği büyük destek yatıyor. 25 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden Filistin'e destek verdiği ve İsrail'e ise sert tepki gösterdiği paylaşımların Avrupa kulüplerini rahatsız ettiği öne sürülüyor.