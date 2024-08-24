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Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifleri durdu perde arkasından siyonist lobi çıktı

Kerem Aktürkoğlu'na gelen transfer teklifleri durdu! Nedeni ise yıldız futbolcunun Gazze'den yana aldığı tutumdu! Siyonist lobi ünlü topçuyu hedef tahtasına koyup kariyerine darbe vurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
Kerem Aktürkoğlu’na transfer teklifleri durdu perde arkasından siyonist lobi çıktı

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk maçı sonrası veda sinyali verdi. Çünkü kendisine başta İspanya ve Fransa olmak üzere 5 büyük ligden transfer teklifi geldi.



Ancak bu teklifler bir anda kesildi. Nedeni Filistin'e verdiği destekti. İsrail lobisi hemen devreye girdi! Ünlü futbolcuya gelen teklifleri engelledi.

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ YALAN! GERÇEKLER: KEREM
Galatasaraylı futbolcu Kerem'i transfer etmek için neredeyse ablukaya alan Avrupa takımları Filistin paylaşımları nedeniyle tüm kapılarını kapattı. GS'li futbolcu Kerem'i transfer etmek için neredeyse ablukaya alan Avrupa takımları Filistin paylaşımları nedeniyle tüm kapılarını kapattı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın şampiyon olduğu maçın ardından menajeriyle beraber Avrupa'daki kariyer planlamasını yapmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçta LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı anlar ortaya çıkmıştı.Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçta LGBT bayrağı renklerindeki korner bayrağına tekme attığı anlar ortaya çıkmıştı.

Başta İspanya ve Fransa'dan olmak üzere 5 büyük ligden takımların ilgi gösterdiği Kerem'e teklifler bir anda bıçak gibi kesildi. Sadece Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgi gösterdiği yıldız futbolcu daha önce kendisine talip olan Avrupa kulüplerinin kapılarını kapattığı isim haline geldi.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYİNCE
İddialara göre bu değişimin perde arkasında Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin'e verdiği büyük destek yatıyor. 25 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden Filistin'e destek verdiği ve İsrail'e ise sert tepki gösterdiği paylaşımların Avrupa kulüplerini rahatsız ettiği öne sürülüyor.

El GhaziEl Ghazi


İsrail yandaşları Gazze destekçisi dünyaca ünlü futbolcuların da kadro dışı kalmasına neden oldu.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 de Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Mainz 05, karar sonrası El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Noussair Mazraoui Noussair Mazraoui

Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin hem kulüple ilişiğinin kesilmesini hem de sınır dışı edilmesini istedi. BILD gazetesi, ''Terör desteği yapıyor'' manşeti attı.

BenzemaBenzema

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için "Teröristler ile ilişki içinde'' açıklaması yaptı.

Youcef AtalYoucef Atal

Youcef Atal Nice kadro dışı kaldı.

Bella HadidBella Hadid

Filistinli model Bella Hadid, Gazze'deki katliamı kınadı. Adidas markası, ayakkabı reklamından çıkardı.

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