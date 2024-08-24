SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'dan resmi açıklama: Biz anlaştık ama gitmek istemedi

Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda açıklamalarda buludu. Hatipoğlu; "Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 15:33 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 15:33
Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’dan resmi açıklama: Biz anlaştık ama gitmek istemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son günlerde kaptanlık gündemi ile sık sık adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, yıldız kanat oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kerem AktürkoğluKerem Aktürkoğlu

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi. Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."

SON DAKİKA