Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’dan resmi açıklama: Biz anlaştık ama gitmek istemedi

Kerem Aktürkoğlu

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi. Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."