Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’dan resmi açıklama: Biz anlaştık ama gitmek istemedi

Son günlerde kaptanlık gündemi ile sık sık adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, yıldız kanat oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.
Son günlerde kaptanlık gündemi ile sık sık adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, yıldız kanat oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi. Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."