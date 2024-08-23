Derrick Köhn

KÖHN AYRILABİLİR Takımdan gitmesi muhtemel isimler arasında Derrick Köhn de bulunuyor. Geçen sezonun devre arasında sarı kırmızılı kulübe imza atan Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılmak istediğini kulübe bildirmişti.

Derrick Köhn



RUSLAR VAZGEÇTİ Başkan Dursun Özbek ve ekibi de bu talebe sıcak yaklaşmış ancak Köhn'e beklenen seviyede bir bonservis teklif edilmediği için şu ana kadar ayrılığı gibi bir durum söz konusu olmadı. Spartak Moskova'nın talebi üzerine de 9 milyon euro istenince Rus temsilcisi masadan kalktı.

Derrick Köhn



ELEŞTİRİLDİ Alman ekibi Hannover'dan 3.3 milyon euroya alınan yıldız oyuncu bu sezona çok da iyi başlayamadı. 3 karşılaşmada gol ve asist katkısı yapamamanın yanı sıra zaman zaman kademe hatalarıyla da gündeme oturdu.

Derrick Köhn HANNOVER İSTEDİ Köhn'ün son talibi ise şaşırttı. Transferin son dönemine girilen günlerde Cimbom'un yıldızını eski takımı Hannover yeniden kadrosuna katmak istiyor. Yeşil siyahlıların düşüncesi ise bu hamleyi çok düşük bir miktara bitirmek. Başkan Dursun Özbek ve ekibi ise bu düşünce karşısında oldukça katı ve oyuncuyu para kazandırmadan göndermek istemiyor.

Derrick Köhn YÜZDE 10 PAY VAR Hannover, Derrick Köhn'ün başka bir takıma satılması halinde ise Galatasaray'ın elde edeceği bonservisin yüzde 10'unu kasasına koyacak.