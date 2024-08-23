PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Yeni adresi şaşırtabilir

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'da transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gelecekler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Özellikle yabancılar ile ilgili gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Takımdaki futbolculardan biri de ayrılık aşamasında. Talibi ise şaşırttı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 20:11 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 20:18
Galatasaray’ın yıldızına sürpriz talip! Yeni adresi şaşırtabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'deki ilk iki maçını kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında ise Young Boys ile karşılaştı ve sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı kırmızılıların ilk hedefi İstanbul'da tur atlayarak adını gruplara yazdırmak.

Galatasaray Young Boys deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldıGalatasaray Young Boys deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı

YOUNG BOYS'U AĞIRLAYACAK

Bu hafta maç oynamayacak olan Aslan, Şampiyonlar Ligi müziğini yeniden Rams Park'ta çaldırmak ve bu arenada yeniden yer alabilmek için kritik 90 dakikaya çıkacak. İlk maçta aldığı skor sonrası minimum 2 farklı kazanmanın yanı sıra uzatmalarda veya penaltılarda kazanmak zorunda olan Okan Buruk ve öğrencilerini zorlu bir sınav bekliyor.

Michy Batshuayi Young Boys karşısında 2 gol atarak tur umudunun taze kalmasını sağladıMichy Batshuayi Young Boys karşısında 2 gol atarak tur umudunun taze kalmasını sağladı

HEDEF SATIŞ VE AVRUPA

Transferde bu sezon sayı olarak rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray'da hareketlilik yeniden başladı. Cimbom özellikle göndereceği futbolcular ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan dolayı gelecek ayak bastı parası ile birlikte limitini açmak amacında.

Derrick KöhnDerrick Köhn


KÖHN AYRILABİLİR

Takımdan gitmesi muhtemel isimler arasında Derrick Köhn de bulunuyor. Geçen sezonun devre arasında sarı kırmızılı kulübe imza atan Alman oyuncu, geçtiğimiz günlerde ayrılmak istediğini kulübe bildirmişti.

Derrick KöhnDerrick Köhn

RUSLAR VAZGEÇTİ

Başkan Dursun Özbek ve ekibi de bu talebe sıcak yaklaşmış ancak Köhn'e beklenen seviyede bir bonservis teklif edilmediği için şu ana kadar ayrılığı gibi bir durum söz konusu olmadı. Spartak Moskova'nın talebi üzerine de 9 milyon euro istenince Rus temsilcisi masadan kalktı.

Derrick KöhnDerrick Köhn

ELEŞTİRİLDİ

Alman ekibi Hannover'dan 3.3 milyon euroya alınan yıldız oyuncu bu sezona çok da iyi başlayamadı. 3 karşılaşmada gol ve asist katkısı yapamamanın yanı sıra zaman zaman kademe hatalarıyla da gündeme oturdu.

Derrick KöhnDerrick Köhn

HANNOVER İSTEDİ

Köhn'ün son talibi ise şaşırttı. Transferin son dönemine girilen günlerde Cimbom'un yıldızını eski takımı Hannover yeniden kadrosuna katmak istiyor. Yeşil siyahlıların düşüncesi ise bu hamleyi çok düşük bir miktara bitirmek. Başkan Dursun Özbek ve ekibi ise bu düşünce karşısında oldukça katı ve oyuncuyu para kazandırmadan göndermek istemiyor.

Derrick KöhnDerrick Köhn

YÜZDE 10 PAY VAR

Hannover, Derrick Köhn'ün başka bir takıma satılması halinde ise Galatasaray'ın elde edeceği bonservisin yüzde 10'unu kasasına koyacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin izin verdiği Vaniköy’deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: 3 ilçede riski alanlar imara açıldı!
MSB duyurdu! Türk-Rus devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yeniden başladı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Cuma namazını Muğla Millet Camii’nde kıldı
Fed Başkanı Jerome Powell’den flaş açıklama: Faiz politikası için düzenleme zamanı geldi
Aslı Baykal’dan Berat Albayrak’ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye’nin önüne çok büyük bir yol açtı
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor
CANLI TAKİP | İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Savaş makinesi Orta Doğu’da
Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme: Aklı yerinde mi değil mi? O süre uzatıldı!
Fenerbahçe’den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca
Irak’ın kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek!
Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat’ın lüks araç muamması!
7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek! Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için tarih verildi
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
SON DAKİKA