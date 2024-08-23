Süper Lig'deki ilk iki maçını kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında ise Young Boys ile karşılaştı ve sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı kırmızılıların ilk hedefi İstanbul'da tur atlayarak adını gruplara yazdırmak.
Galatasaray Young Boys deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı
YOUNG BOYS'U AĞIRLAYACAK
Bu hafta maç oynamayacak olan Aslan, Şampiyonlar Ligi müziğini yeniden Rams Park'ta çaldırmak ve bu arenada yeniden yer alabilmek için kritik 90 dakikaya çıkacak. İlk maçta aldığı skor sonrası minimum 2 farklı kazanmanın yanı sıra uzatmalarda veya penaltılarda kazanmak zorunda olan Okan Buruk ve öğrencilerini zorlu bir sınav bekliyor.
Michy Batshuayi Young Boys karşısında 2 gol atarak tur umudunun taze kalmasını sağladı
HEDEF SATIŞ VE AVRUPA
Transferde bu sezon sayı olarak rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray'da hareketlilik yeniden başladı. Cimbom özellikle göndereceği futbolcular ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan dolayı gelecek ayak bastı parası ile birlikte limitini açmak amacında.