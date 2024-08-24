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Beşiktaş'tan üzücü haber! Sahalardan uzun süre uzak kalabilir

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, Necip Uysal'ın bugünkü idmanda sol dizinden sakatlandığını duyurdu. Çekilen MR sonrası deneyimli futbolcunun sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 15:00 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:13
Beşiktaş’tan üzücü haber! Sahalardan uzun süre uzak kalabilir

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan ve tur şansını İstanbul'a bırakan Beşiktaş'tan üzücü haber geldi.

Siyah - beyazlılar, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş formasıyla 461 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş JK Resmi X hesabı, Necip Uysal için bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Geçmiş olsun kaptan. Aramıza daha güçlü döneceğine inancımız tam.

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