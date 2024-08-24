Galatasaray’da yönetim Kerem Aktürkoğlu’na baskı mı yaptı? Çarpıcı değerlendirme: Oynamak isteyemeyene kapılar kapanır

1- Galatasaray, sezonu 13'üncü sırada bitirdiğinde, Kerem ile ilgili 20-25 milyon Euro'luk teklifler olduğu medyada yer aldı. Tekliflerin kaynağı belli olmadan Kerem, veda mesajı yayınladı. 2- 2022-23 sezonunda Galatasaray şampiyon oldu. İcardi ile birlikte Kerem müthiş bir sezon yaşadı. 9 gol attı, 22 asist yaptı. İcardi de 22 gol atıp, 7 asist yaptı. Tribünlerin yıl içinde zaman zaman yaptığı eleştirilere hep duygusal açıklamalarla karşılık verdi. Bir maç sonrası küçük bir çocuğa kameraların önünde, "Sen de beni sevmeyenlerden misin?" diye sordu. 3- Şampiyonluk gecesine Barış Manço'nun 'Dönence' şarkısıyla çıktı ve "Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız" sözleri mesaj olarak algılandı.

4- Süper Kupa maçında oyundan alındıktan sonra sarf ettiği sözler, Galatasaray kaptanına yakışmayacak kadar çirkindi. Bu sözleri başkan da Okan hoca da biliyor. Kerem ne yaptı? Haber manşet olunca gecenin 3'ünde açıklama yaptı. Bir kaptan bu açıklamayı yapmadan önce hocasıyla konuşur. Gerektiğinde başkanıyla konuşur. Bir strateji oluşturulur ve doğru, akıllı, algılara yol açmayacak bir açıklama yapılır. Galatasaray kaptanı başına buyruk hareket edemez. 5- Young Boys maçı sonrası "Rövanşa odaklanmalıyız" diye doğru bir yorum yaptı. Ama perşembe günü sosyal medyadaki hesabından "Kaptanlığı bıraktım" dedi ve odak noktasını yine kendisine çevirdi. Galatasaray'da bu kadar başarılar yaşamış, şampiyonluklar görmüş, kupalar kaldırmış Kerem Aktürkoğlu maalesef iletişim yanlışlarıyla tepki görmeye, gündem olmaya, konuşulmaya devam ediyor.



"Kaptanlığı bıraktım" açıklaması bile iletişimden kopuk olduğunu gösterdiği gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i de sorulara muhatap etmiştir. Kerem Aktürkoğlu önce empati yapsın, kendini Başkan Dursun Özbek'in ve hocası Okan Buruk'un yerine koysun ve benim bu tespitlerimi yorumlasın. Galatasaray'da top oynamak herkese nasip olmaz. Oynayana kapılar ardına kadar açılır. Oynamak istemeyene ise o kapılar bir dakika içinde kapanır.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?

"UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz. Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı. Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum. Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.