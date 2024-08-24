SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da yönetim Kerem Aktürkoğlu'na baskı mı yaptı? Çarpıcı değerlendirme: Oynamak isteyemeyene kapılar kapanır

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Young Boys maçının ardından kaptanlığın kendisinden alındığı açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından milli yıldıza yönetimin baskı yaptığı iddia edildi. Spor yazarı Levent Tüzemen, "Oynayana kapılar ardına kadar açılır. Oynamak istemeyene ise o kapılar bir dakika içinde kapanır." diyerek oyuncunun zaman içinde yaptıklarını tek tek sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 11:38 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 12:49
Galatasaray’da yönetim Kerem Aktürkoğlu’na baskı mı yaptı? Çarpıcı değerlendirme: Oynamak isteyemeyene kapılar kapanır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da Young Boys maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığın kendisinden alındığı açıklaması gündemi sarstı.

Galatasaraylı yöneticiler konuyla ilgili "Geçen sezon takım kaptanlarımız Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ydu. Muslera'dan sonra Icardi geliyor. Zaten maçta da Muslera sakatlandıktan sonra bandı Icardi taktı. Icardi son dakikalarda çıkarken de kaptanlık bandını Berkan'a verdi" dedi.

BU SAATTEN SONRA KALSA BİLE KAPTAN OLAMAZ
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı yöneticiler konu hakkında yaptıkları açıklamaya şöyle devam etti:

"Kimse Berkan pazubandı niye alıp taktı diye sorgulamıyor. Kerem'den kaptanlığın alınması için bir duyuru yapılması lazım, bu sezonki kaptanlarımız şu futbolcular diye. Oysa böyle bir durum da yaşanmamış. Transfer süreci devam ediyor. Kerem yurt dışına gitmek istediğini bize söylemiş. Young Boys maçından sonraki açıklaması doğru değildi. Bu saatten sonra kalsa bile kaptan olamaz."

"BİTİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"
Kerem Aktürkoğlu'nun "kaptanlığı bırakıyorum" açıklamasını değerlendiren Başkan Dursun Özbek, ise "Galatasaray forması o kadar değerli ki herkesin bunu bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. Kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Biz de kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Bitince açıklarız" dedi.

Futbol kulislerinde Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmemesinin ardından oyuncuya yönetimin bu yolla baskı yaptığı da iddiası yer alırken yaşananlara ilişkin spor yazarı Levent Tüzemen'den de çarpıcı bir değerlendirme geldi. Tüzemen, "Oynayana kapılar ardına kadar açılır. Oynamak istemeyene ise o kapılar bir dakika içinde kapanır." diyerek oyuncunun zaman içinde yaptıklarını sıraladı.


1- Galatasaray, sezonu 13'üncü sırada bitirdiğinde, Kerem ile ilgili 20-25 milyon Euro'luk teklifler olduğu medyada yer aldı. Tekliflerin kaynağı belli olmadan Kerem, veda mesajı yayınladı.

2- 2022-23 sezonunda Galatasaray şampiyon oldu. İcardi ile birlikte Kerem müthiş bir sezon yaşadı. 9 gol attı, 22 asist yaptı. İcardi de 22 gol atıp, 7 asist yaptı. Tribünlerin yıl içinde zaman zaman yaptığı eleştirilere hep duygusal açıklamalarla karşılık verdi. Bir maç sonrası küçük bir çocuğa kameraların önünde, "Sen de beni sevmeyenlerden misin?" diye sordu.

3- Şampiyonluk gecesine Barış Manço'nun 'Dönence' şarkısıyla çıktı ve "Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız" sözleri mesaj olarak algılandı.



4- Süper Kupa maçında oyundan alındıktan sonra sarf ettiği sözler, Galatasaray kaptanına yakışmayacak kadar çirkindi. Bu sözleri başkan da Okan hoca da biliyor. Kerem ne yaptı? Haber manşet olunca gecenin 3'ünde açıklama yaptı. Bir kaptan bu açıklamayı yapmadan önce hocasıyla konuşur. Gerektiğinde başkanıyla konuşur. Bir strateji oluşturulur ve doğru, akıllı, algılara yol açmayacak bir açıklama yapılır. Galatasaray kaptanı başına buyruk hareket edemez.

5- Young Boys maçı sonrası "Rövanşa odaklanmalıyız" diye doğru bir yorum yaptı. Ama perşembe günü sosyal medyadaki hesabından "Kaptanlığı bıraktım" dedi ve odak noktasını yine kendisine çevirdi. Galatasaray'da bu kadar başarılar yaşamış, şampiyonluklar görmüş, kupalar kaldırmış Kerem Aktürkoğlu maalesef iletişim yanlışlarıyla tepki görmeye, gündem olmaya, konuşulmaya devam ediyor.


"Kaptanlığı bıraktım" açıklaması bile iletişimden kopuk olduğunu gösterdiği gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i de sorulara muhatap etmiştir. Kerem Aktürkoğlu önce empati yapsın, kendini Başkan Dursun Özbek'in ve hocası Okan Buruk'un yerine koysun ve benim bu tespitlerimi yorumlasın. Galatasaray'da top oynamak herkese nasip olmaz. Oynayana kapılar ardına kadar açılır. Oynamak istemeyene ise o kapılar bir dakika içinde kapanır.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?
"UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçından istemediğimiz bir skorla döndük. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İsviçre'de de bizi yalnız bırakmayarak desteklerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onlara bir galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüz. Salı gününe kadar tek konsantrasyonumuz, Young Boys ile oynayacağımız rövanş maçı. Bu yüzden, üzerine konuşulan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'daki misyonumun farkındayım. Kendimi hayatımın her anında Galatasaray'ın bir parçası olarak hissediyorum, ona göre yaşıyorum. Kulübümü, ona ait olan değerleri, taraftarlarımızı çok seviyorum; Galatasaray için oynamanın ayrıcalığını biliyorum. Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Galatasaray'a geldiğim 2020 yılından bu yana kulübümde yaşadığım anların her biri, beni başka bir oyuncuya ve ötesinde farklı bir insana dönüştürdü.

Emin olduğum şey şu ki; bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim. Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum. Aynı duruşla, Galatasaray futbolcusuna yakışır şekilde alınan karara saygı göstermeye ve kulübüm için mücadeleye devam edeceğim.

Galatasaray'ın büyük taraftarından ricam, Salı gününe kadar Young Boys maçının devre arasındayız ve kafamızı kaldırmalıyız, bundan başka hiçbir gündem üzerine yoğunlaşmadan hedefimize odaklanalım. İstanbul'da büyük desteğinizle oluşacak harika atmosferde bir kişi fazla oynayacağımızı biliyoruz. Biz de Galatasaray'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi vereceğiz. Ve umarım hep birlikte başaracağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
CHP’li İBB’nin kaçak villa yalanı ortaya çıktı: Denetimden sonra suç duyurusunda bulundular | Takvim.com.tr belgesiyle açıklıyor
Son dakika: Savcılık Timur Cihantimur için kararını verdi: Türkiye’ye iade edilmeli
Kerem Aktürkoğlu’na transfer teklifleri durdu perde arkasından siyonist lobi çıktı
Galatasaray’da yönetim Kerem Aktürkoğlu’na baskı mı yaptı? Çarpıcı değerlendirme: Oynamak isteyemeyene kapılar kapanır
Reha Muhtar entübe edilmişti | Avukatı son durumu paylaştı: Konuşmaya başladı
Bakan Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına çok net yalanlama: Uydurma haberlerle ekonomimiz ve piyasamızın etkilenmesine izin vermeyiz | SPK inceleme başlattı
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor | Son görüntülerini güvenlik kamerası kaydetti
TAKVİM yazdı bakanlık özel okulları incelemeye aldı! Fahiş fiyatlara geçit yok! Okullar kar amaçlı hareket edemez
CANLI TAKİP | Orta Doğu’da gergin bekleyiş! İran’dan İsrail’e net mesaj: İntikam hakkımız! Ateşkes görüşmelerinde son durum ne?
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yağışlı günler geliyor! İstanbul için tarih verildi
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı
Kadınlara 6 yıl erken emeklilik | Doğum borçlanması ile 2160 gün kazancı! Anneler nelere dikkat etmeli?
Ticaret Bakanlığı’ndan ette fahiş fiyata inceleme: 1 milyon liraya varan ceza! Yazlık bölgeler mercek altında
BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜN OLUYOR | Küçük esnaf için 5 yıl daha az prim ödeme imkanı! SSK ile şartlar eşitleniyor
SON DAKİKA