Fenerbahçe’den Samet Akaydin kararı! Rizespor kadrosu belli oldu

Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Durumu en çok merak edilen isim ise transferi ile gündemde olan Samet Akaydin'di. İşte milli stoper hakkında alınan karar...
Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Durumu en çok merak edilen isim ise transferi ile gündemde olan Samet Akaydin'di. İşte milli stoper hakkında alınan karar...
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Samet Akaydin, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize'ye götürülmedi. Brighton kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yok. Ayrıca Mert Hakan Yandaş da kafileye dahil edilmedi. İşte sarı lacivertlilerin listesi...
📋 Ç. Rizespor maçı kamp kadromuz.#RİZvFB pic.twitter.com/HcyC55zdwv— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2024