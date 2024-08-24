İlk iki haftada aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Mor sarılı ekip, Ahmed Kutucu'nun golü ile sahadan 1-0 galip ayrıldı. Böylelikle ilk 3 maçında galibiyet almadan yoluna devam etti. Ayrıca Süper Lig'deki ilk deplasman zaferini de elde etmiş oldu.