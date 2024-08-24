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Eyüp gümbür gümbür! Sivasspor Eyüpspor: 1-1 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu randevudan İstanbul temsilcisi 1-0 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 21:15 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 22:03
Eyüp gümbür gümbür! Sivasspor Eyüpspor: 1-1 MAÇ SONUCU

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İlk iki haftada aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Mor sarılı ekip, Ahmed Kutucu'nun golü ile sahadan 1-0 galip ayrıldı. Böylelikle ilk 3 maçında galibiyet almadan yoluna devam etti. Ayrıca Süper Lig'deki ilk deplasman zaferini de elde etmiş oldu.

Sivasspor ile Eyüpspor 4 Eyül Stadyumu'nda karşı karşıya geldiSivasspor ile Eyüpspor 4 Eyül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde Bieganski'nin şutunda top kaleyi bulmadı.

5. dakikada Turgunboev'in pasında ceza yayına yakın bir noktadan Manaj'ın şutunda top dışarı çıktı.

9. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Ahmed ceza sahasına dışından sert vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-1

38. dakikada Midtsjo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

84. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Samu Saiz'in vuruşunu kaleci Nikolic kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu kornere çeldi.

Rej Manaj gol atmayı başaramadıRej Manaj gol atmayı başaramadı

Trendyol Süper Lİg'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Ahmed Kutucu'nun 9. dakikasında attığı harika golün ardından skor değişmeyince İstanbul temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 4 puanda kalırken konuk takım ise 7'ye yükseldi.

Sivasspor gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olurken Eyüpspor Trabzonspor'u ağırlayacak.

Arda Turan kulübedeki yerini aldıArda Turan kulübedeki yerini aldı

ARDA TURAN GERİ DÖNDÜ

Eyüpspor'da ilk hafta oynanan Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında oyundan atılan Arda Turan, Bodrum FK maçında kulübedeki yerini alamamıştı. Genç teknik adam Sivasspor mücadelesi ile birlikte kulübede takımını yönetti.

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