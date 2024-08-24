İlk iki haftada aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Mor sarılı ekip, Ahmed Kutucu'nun golü ile sahadan 1-0 galip ayrıldı. Böylelikle ilk 3 maçında galibiyet almadan yoluna devam etti. Ayrıca Süper Lig'deki ilk deplasman zaferini de elde etmiş oldu.
Sivasspor ile Eyüpspor 4 Eyül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde Bieganski'nin şutunda top kaleyi bulmadı.
5. dakikada Turgunboev'in pasında ceza yayına yakın bir noktadan Manaj'ın şutunda top dışarı çıktı.
9. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Ahmed ceza sahasına dışından sert vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-1
38. dakikada Midtsjo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Samu Saiz'in vuruşunu kaleci Nikolic kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu kornere çeldi.
Rej Manaj gol atmayı başaramadı
Trendyol Süper Lİg'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Ahmed Kutucu'nun 9. dakikasında attığı harika golün ardından skor değişmeyince İstanbul temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla ev sahibi ekip 4 puanda kalırken konuk takım ise 7'ye yükseldi.
Sivasspor gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olurken Eyüpspor Trabzonspor'u ağırlayacak.