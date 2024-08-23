İkinci haftası başlayan La Liga'da Sevilla ile Villrreal kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez'de oynanan mücadeleden Villarreal 2-1'lik galbiyetle ayrıldı.
İkinci haftası başlayan La Liga'da Sevilla ile Villrreal kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez'de oynanan mücadeleden Villarreal 2-1'lik galbiyetle ayrıldı.
Karşılaşma adeta golle başladı. Baena'nın asistinde Arnaut Danjuma fileleri havalandırdı. İlk yarı biterken Dodi Lukebakio sahne aldı ve takımı adına eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 69'da ise Comesana konuk takıma üstünlüğü getirdi. Maç 2-1 sona erdi.
Bu skorla birlikte Villarreal puanını 4'e yükseltirken Sevilla ise 1'de kaldı.