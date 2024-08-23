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Ramon Sanchez'de büyük şok! Sevilla Villareal: 1-2 MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da Sevilla ile Villarreal karşı karşıya geldi. Zorlu maçta iki takım da pozisyonlar bulurken kazanan taraf konuk takım oldu. Mavi sarılılar, Endülüs temsilcisini 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 01:03 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 01:03
Ramon Sanchez’de büyük şok! Sevilla Villareal: 1-2 MAÇ SONUCU

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İkinci haftası başlayan La Liga'da Sevilla ile Villrreal kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez'de oynanan mücadeleden Villarreal 2-1'lik galbiyetle ayrıldı.

Sevilla iki maçta da galibiyet alamadıSevilla iki maçta da galibiyet alamadı

Karşılaşma adeta golle başladı. Baena'nın asistinde Arnaut Danjuma fileleri havalandırdı. İlk yarı biterken Dodi Lukebakio sahne aldı ve takımı adına eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. 69'da ise Comesana konuk takıma üstünlüğü getirdi. Maç 2-1 sona erdi.

Bu skorla birlikte Villarreal puanını 4'e yükseltirken Sevilla ise 1'de kaldı.

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