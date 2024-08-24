Dünyanın en çok izlenen ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Manchester'ın mavileri, evinde ağırladığı Ipswich Town'u 4-1 yendi. Karşılaşmada Barcelona'dan eski kulübüne dönen İlkay Gündoğan da forma giydi.
Erling Haaland yine ağlaro havalandırdı
Pep Guardiola'nın öğrencileri karşılaşmanın 7'inci dakikasında bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Samuel Szmodics'in golüyle geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan City, taraftarının da desteği ile 5 dakika sonra Haaland'ın penaltısıyla skoru dengeledi. 14'te Savinho'nun asistiyle Kevin de Bruyne ev sahibini öne geçirdi. 16'de Norveçli oyuncuyla yeniden sahneye çıktı. 3-1 öne geçen Maviler, 88'de Haaland ile farkı 3'e çıkardı.
İlkay Gündoğan
İLKAY YENİDEN SAHADA!
Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan ancak takımından ayrılarak eski takımı Manchester City ile anlaşan İlkay Gündoğan eski takımının formasını yeniden giydi. Türk asıllı Alman futbolcu taraftarlardan büyük destek gördü. 71'inci dakikada oyuna girerek kulübü adına mücadele verdi.