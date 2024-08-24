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Dünyanın en çok izlenen ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Manchester'ın mavileri, evinde ağırladığı Ipswich Town'u 4-1 yendi. Karşılaşmada Barcelona'dan eski kulübüne dönen İlkay Gündoğan da forma giydi.

Erling Haaland yine ağlaro havalandırdı Pep Guardiola'nın öğrencileri karşılaşmanın 7'inci dakikasında bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Samuel Szmodics'in golüyle geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan City, taraftarının da desteği ile 5 dakika sonra Haaland'ın penaltısıyla skoru dengeledi. 14'te Savinho'nun asistiyle Kevin de Bruyne ev sahibini öne geçirdi. 16'de Norveçli oyuncuyla yeniden sahneye çıktı. 3-1 öne geçen Maviler, 88'de Haaland ile farkı 3'e çıkardı.