PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Erling Haaland hat-trick yaptı City coştu! Manchester City Ipswich Town: 4-1 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, ikinci hafta mücadelesinde Ipswich Town'u ağırladı. Mavi beyazlı ekip 4 dakikada attığı 3 golle karşılaşmada 4-1 galip ayrıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 18:59 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 18:59
Erling Haaland hat-trick yaptı City coştu! Manchester City Ipswich Town: 4-1 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyanın en çok izlenen ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Manchester'ın mavileri, evinde ağırladığı Ipswich Town'u 4-1 yendi. Karşılaşmada Barcelona'dan eski kulübüne dönen İlkay Gündoğan da forma giydi.

Erling Haaland yine ağlaro havalandırdıErling Haaland yine ağlaro havalandırdı

Pep Guardiola'nın öğrencileri karşılaşmanın 7'inci dakikasında bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Samuel Szmodics'in golüyle geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan City, taraftarının da desteği ile 5 dakika sonra Haaland'ın penaltısıyla skoru dengeledi. 14'te Savinho'nun asistiyle Kevin de Bruyne ev sahibini öne geçirdi. 16'de Norveçli oyuncuyla yeniden sahneye çıktı. 3-1 öne geçen Maviler, 88'de Haaland ile farkı 3'e çıkardı.

İlkay Gündoğanİlkay Gündoğan

İLKAY YENİDEN SAHADA!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan ancak takımından ayrılarak eski takımı Manchester City ile anlaşan İlkay Gündoğan eski takımının formasını yeniden giydi. Türk asıllı Alman futbolcu taraftarlardan büyük destek gördü. 71'inci dakikada oyuna girerek kulübü adına mücadele verdi.

SON DAKİKA