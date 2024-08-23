PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

90+11'de hayat öpücüğü! Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen: 2-3 MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da açılış maçında Bayer Leverkusen 90+11'de attığı golle hanesine 3 puan yazdırdı. Son şampiyon apoleti ile çıktığı karşılaşmada Borussia Mönchengladbach'a karşı 2-0 öne geçen Leverkusen, skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. Ancak mücadelenin son anlarında galibiyet golünü atmayı başardı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 23:51 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 23:52
90+11’de hayat öpücüğü! Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen: 2-3 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'da geçen sezonu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaştı. 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'ye gelen maçta galibiyet golünü 90+11'e bulan kırmızı siyahlılar, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bayer Leverkusen sezona galibiyetle başladıBayer Leverkusen sezona galibiyetle başladı

Namağlup şampiyon tamamladığı sezonun ardından performansı merakla beklenen Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın açılış karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Borussia Park'ta karşı karşıya geldi. 12'inci dakikad Granit Xhaka ve 38'de Florian Wirtz ile 2-0 öne geçen kırmızı siyahlılara ev sahibi Nico Elvedi ve Tim Kleindienst ile yanıt verdi. Karşılaşma bi süre yanan meşaleler sebebiyle durdu. 90+11'de ise Florian Wirtz tekrar sahneye çıkarak galibiyeti getirdi.

Leverkusen haftaya RB Leipzig'i ağırlayacak. Mönchengladbach ise Bochum deplasmanına gidecek.

SON DAKİKA