Almanya'da geçen sezonu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen , Bundesliga'nın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaştı. 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'ye gelen maçta galibiyet golünü 90+11'e bulan kırmızı siyahlılar, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bayer Leverkusen sezona galibiyetle başladı

Namağlup şampiyon tamamladığı sezonun ardından performansı merakla beklenen Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın açılış karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Borussia Park'ta karşı karşıya geldi. 12'inci dakikad Granit Xhaka ve 38'de Florian Wirtz ile 2-0 öne geçen kırmızı siyahlılara ev sahibi Nico Elvedi ve Tim Kleindienst ile yanıt verdi. Karşılaşma bi süre yanan meşaleler sebebiyle durdu. 90+11'de ise Florian Wirtz tekrar sahneye çıkarak galibiyeti getirdi.

Leverkusen haftaya RB Leipzig'i ağırlayacak. Mönchengladbach ise Bochum deplasmanına gidecek.