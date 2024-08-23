Süper Lig'de 3. haftayı açan maç Alanya'da oynandı. Yüksek sıcaklık ve nem altında kozlarını paylaşan Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 1-1 bitti. İki takım da buldukları pozisyonlara rağmen birer puanla sahadan ayrıldı.