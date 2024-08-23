Süper Lig'de 3. haftayı açan maç Alanya'da oynandı. Yüksek sıcaklık ve nem altında kozlarını paylaşan Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 1-1 bitti. İki takım da buldukları pozisyonlara rağmen birer puanla sahadan ayrıldı.
Süper Lig'de 3. haftayı açan maç Alanya'da oynandı. Yüksek sıcaklık ve nem altında kozlarını paylaşan Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 1-1 bitti. İki takım da buldukları pozisyonlara rağmen birer puanla sahadan ayrıldı.
Karşılaşmada ilk golü atan taraf Göztepe oldu. Sarı kırmızılılar, Heliton'un sayısıyla öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede Alanyaspor neredeyse golle başladı. Yusuf Özdemir, eşitliği getirdi.
82'de Göztepe'nin bir golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Akdeniz temsilcisi puanını 2'ye çıkartırken haftaya Fenerbahçe deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı kırmızılılar ise 3 puana yükseldi. Bir sonraki hafta Bodrum'u evinde ağırlayacak.