Başımızın belası İsviçre! Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor kazanamadan döndü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş katıldıkları UEFA organizasyonlarında play-off turu ilk maçlarına çıktı. 3 kulübümüzün de ortak özelliği İsviçre ekipleri ile karşılaşmaları oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş katıldıkları UEFA organizasyonlarında play-off turu ilk maçlarına çıktı. 3 kulübümüzün de ortak özelliği İsviçre ekipleri ile karşılaşmaları oldu.
CİMBOM SON BÖLÜMDE YIKILDI
Galatasaray, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçta Young Boys'a karşı Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-2'yi akaladı. Ancak ev sahibi takım 86'da Ugrinic'in penaltısıyla öne geçince Cimbom, turu İstanbul'a bıraktı. Eğer 1 farkla kazanırsa eşleşme uzatmaya gidecek. Daha farklı olursa Cimbom turu geçecek. Beraberlik ve yenilgide İsviçreliler gruplara kalacak.
KARTAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Beşiktaş daha önce Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile Thun Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada Gedson Fernandes ve Al Musrati'nin golleriyle 3-1 öne geçen Kartal, bu üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Siyah beyazlılar eğer kazanırsa gruplara kalacak. Beraberlikte uzatmalara gidecek. Yenilgide İsviçre temsilcisi gruplara yükselecek.
TRABZON'DAN SESSİZ AKŞAM
Rapid Wien'e elendikten sonra Konferans Ligi'nde St. Gallen ile kozlarını paylaştı. Mücadelede birçok fırsat yakalayan Abdullah Avcı ve öğrencileri sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Haftaya rakibini Trabzon'da ağırlayacak Karadeniz ekibi adını gruplara yazdırmak amacında.
Temsilcilerimizin çıkacakları rövanşlarda alacakları sonuçlar ülke puanlarını da etkileyecek. 3 temsilcimiz de rakiplerini evinde ağırlayacak ve binlerce taraftarın desteği ile sahada olacak. Eğer grupara kalabilirsek sezonu ilk 10'da bitirmek için önemli bir adım da atacağız.