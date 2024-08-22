Başımızın belası İsviçre! Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor kazanamadan döndü

Rapid Wien'e elendikten sonra Konferans Ligi'nde St. Gallen ile kozlarını paylaştı. Mücadelede birçok fırsat yakalayan Abdullah Avcı ve öğrencileri sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Haftaya rakibini Trabzon'da ağırlayacak Karadeniz ekibi adını gruplara yazdırmak amacında.

Michy Batshuayi



Temsilcilerimizin çıkacakları rövanşlarda alacakları sonuçlar ülke puanlarını da etkileyecek. 3 temsilcimiz de rakiplerini evinde ağırlayacak ve binlerce taraftarın desteği ile sahada olacak. Eğer grupara kalabilirsek sezonu ilk 10'da bitirmek için önemli bir adım da atacağız.