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Başımızın belası İsviçre! Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor kazanamadan döndü

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden 5 takımımızın 3'ü İsviçre temsilcileri ile karşılaştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş Avrupa Ligi ve Trabzonspor da Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarına İsviçre'de çıktı. Ekiplerimiz rakiplerini yenmeyi başaramadı. Haftaya tüm karşılaşmalarda elde edeceğimiz skorlar bizim için belirleyici rol oynayacak.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 01:46 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 02:39
Başımızın belası İsviçre! Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor kazanamadan döndü

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş katıldıkları UEFA organizasyonlarında play-off turu ilk maçlarına çıktı. 3 kulübümüzün de ortak özelliği İsviçre ekipleri ile karşılaşmaları oldu.

Michy Batshuayi golleriyle hayat vermeye çalışsa da Galatasaray son dakikalarda ydiği golle kaybettiMichy Batshuayi golleriyle hayat vermeye çalışsa da Galatasaray son dakikalarda ydiği golle kaybetti

CİMBOM SON BÖLÜMDE YIKILDI


Galatasaray, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı maçta Young Boys'a karşı Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-2'yi akaladı. Ancak ev sahibi takım 86'da Ugrinic'in penaltısıyla öne geçince Cimbom, turu İstanbul'a bıraktı. Eğer 1 farkla kazanırsa eşleşme uzatmaya gidecek. Daha farklı olursa Cimbom turu geçecek. Beraberlik ve yenilgide İsviçreliler gruplara kalacak.

Gedson Fernandes'in golleri Kartal'a yetmediGedson Fernandes'in golleri Kartal'a yetmedi

KARTAL ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Beşiktaş daha önce Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile Thun Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada Gedson Fernandes ve Al Musrati'nin golleriyle 3-1 öne geçen Kartal, bu üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 3-3 sona erdi. Siyah beyazlılar eğer kazanırsa gruplara kalacak. Beraberlikte uzatmalara gidecek. Yenilgide İsviçre temsilcisi gruplara yükselecek.

Trabzonspor St. Gallen'i eleyebilmek için Trabzon'da kazanmak zorundaTrabzonspor St. Gallen'i eleyebilmek için Trabzon'da kazanmak zorunda

TRABZON'DAN SESSİZ AKŞAM

Rapid Wien'e elendikten sonra Konferans Ligi'nde St. Gallen ile kozlarını paylaştı. Mücadelede birçok fırsat yakalayan Abdullah Avcı ve öğrencileri sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Haftaya rakibini Trabzon'da ağırlayacak Karadeniz ekibi adını gruplara yazdırmak amacında.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Temsilcilerimizin çıkacakları rövanşlarda alacakları sonuçlar ülke puanlarını da etkileyecek. 3 temsilcimiz de rakiplerini evinde ağırlayacak ve binlerce taraftarın desteği ile sahada olacak. Eğer grupara kalabilirsek sezonu ilk 10'da bitirmek için önemli bir adım da atacağız.

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