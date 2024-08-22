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ÖZEL | Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na veda videosu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Brighton'a imza atacak olan Ferdi Kadıoğlu için özel bir video hazırlığına girdi. İşte milli futbolcunun veda videosunda yer alacak detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:34 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:38
ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligin 3. haftasında Karadeniz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da tek hedef 3 puan.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

Sarı lacivertliler diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

Yönetim her ne kadar milli futbolcuyla vedalaşmayı istemese de hem oyuncunun bu transferi istemesi hem de kasaya girecek 35 milyon euro nedeniyle transfere onay verildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı için de hazırlıklara başladı. Kanarya, transferde sol bek arayışlarına geçerken Ferdi için bir veda videosu da hazırlanacak.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

FERDİ'NİN MESAJI YER ALACAK

Videonun içeriğinde, mevcut kadronun en eskisi olan Ferdi Kadıoğlu'nun imza attığı ilk günün görüntüleri olacak.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

Daha sonra adeta Fenerbahçe'de büyüyen Ferdi'nin kaptanlığa kadar uzanan hikayesinden görüntüler yer alacak.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

Videonun sonunda ise tıpkı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Ferdi de Kadıköy'ün zemininden taraftarlara seslenecek.

ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

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ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!
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