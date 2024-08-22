ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligin 3. haftasında Karadeniz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da tek hedef 3 puan.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligin 3. haftasında Karadeniz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da tek hedef 3 puan.
Sarı lacivertliler diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Yönetim her ne kadar milli futbolcuyla vedalaşmayı istemese de hem oyuncunun bu transferi istemesi hem de kasaya girecek 35 milyon euro nedeniyle transfere onay verildi.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı için de hazırlıklara başladı. Kanarya, transferde sol bek arayışlarına geçerken Ferdi için bir veda videosu da hazırlanacak.
FERDİ'NİN MESAJI YER ALACAK
Videonun içeriğinde, mevcut kadronun en eskisi olan Ferdi Kadıoğlu'nun imza attığı ilk günün görüntüleri olacak.
Daha sonra adeta Fenerbahçe'de büyüyen Ferdi'nin kaptanlığa kadar uzanan hikayesinden görüntüler yer alacak.
Videonun sonunda ise tıpkı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Ferdi de Kadıköy'ün zemininden taraftarlara seslenecek.