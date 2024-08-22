SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Fransa'dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler hem limit hem de yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Kanarya'ya bu doğrultuda Fransa'dan 2 müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:52 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:52
Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler hem limit sıkıntısı hem de yabancı sınırı nedeniyle bazı futbolcularıyla yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Kanarya bu doğrultuda ilk olarak kadroda düşünülmeyen Miguel Crespo'yu Başakşehir'e gönderdi. Ardından Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Miha Zajc ile de kısa sürede yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın savunma hattındaki son tercihi olan Rodrigo Becao içinse Atalanta devreye girdi. Kanarya, bonservis konusunda anlaşılması halinde transfere onay verecek.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

FRANSA'DAN ÇİFTE MÜJDE

Fenerbahçe'de Mario Branco, kadroda düşünülmeyen oyuncular için kulüp aramaya devam ederken Fransa'dan çifte müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde yaşadığı ağır sakatlığı bir türlü atlatamayan ve yaklaşık 1.5 sezondur sahalardan uzak kalan Luan Peres'e talip çıktı.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Fransa ekiplerinden Brest'in kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Brezilyalı yıldızın transferinde zorluk çıkarılmayacak.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmayan Ryan Kent'in de yeni durağı Fransa olacak.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

İngiliz kanat oyuncusu için Nice'in devrede olduğu ve Fenerbahçe'nin tıpkı Luan Peres'te olduğu gibi transferde sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu
Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı
Türk Telekom
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’deki orman yangını kontrol altına alındı
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi
İstanbul Kağıthane’deki maskeli suikastta yeni detaylar! Bavullarını toplayıp kaçmışlardı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Sicilya’da batan lüks yatta büyük gizem! Mike Lynch ölü bulundu: Suç ortağı iki gün önce hayatını kaybetmişti! Kaza mı cinayet mi
Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Bakan açıkladı: Enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Atletico’ya teklif yapıldı
Hapisten çıkar çıkmaz arabalarını istediği iddia edilmişti! Dilan Polat’ın avukatından yeni açıklama! Lüks araçlara ne olacak?
Piyasaya operasyon sürüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP yandaşı Nuray Babacan’ın o haberini yalanladı
Yeni ekonomi paketi geliyor! Sanatçıdan sporcuya kadar birçok kesim mercek altında
Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL’yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?
ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
SON DAKİKA