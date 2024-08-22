Abdullah Avcı ile ligde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve Avrupa'da da iyi işler yapmak isteyen Trabzonspor , Konferans Ligi play-off ilk maçına St. Gallen deplasmanında çıktı. Fırtına, zorlu randevudan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak gruplara kalmak adına önemli bir adım attı. Trabzon'da kazanmak yetecek. İşte St. Gallen Trabzonspor maçının önemli pozisyonları ve kritik pozisyonları...

Mislav Orsic



ORSIC VE ENİS SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un St. Gallen ile karşılaştığı mücadelede Enis Destan forvette, Mislav Orsic ise sol kanatta görev yaptı. Teknik Direktör Abdulalh Avcı, zorlu randevuda Denis Draguş ve Trezeguet'i yedek bıraktı. Orta sahada ise John David Lundstram yine kenarda yer alan isimlerden biri oldu.