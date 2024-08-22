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Giovanni van Bronckhorst: Rakibe iki gol hediye ettik! Bundan sonra daha konsantre olmalıyız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında FC Lugano ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlılar, İstanbul'da oynayacağı rövanşla gruplara kalma mücadelesi verecek. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, rakibe 2 gol hediye ettiklerini ve bundan sonra daha konsantre olmaları gerektiğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 00:45 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 00:45
Giovanni van Bronckhorst: Rakibe iki gol hediye ettik! Bundan sonra daha konsantre olmalıyız

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Kartal, 3-1 önde olduğu karşılaşmada 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve tur biletini İstanbul'a bıraktı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst; "Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. Maç zor oldu. İlk golü biz attık daha sonra rakibimizi 1-1 yaptı. 3-1'ken daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibe iki gol hediye ettik. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız" diye konuştu.

Giovanni van Bronckhorst açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"TOP KAYIPLARI YAPTIK"

"Zemin üzerinde oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma kolay toplar denemelerinden bahsettim. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Bir hafta dinleneceğiz ve rakibi analiz edeceğiz."

"GEDSON 3 GOL ATABİLİRDİ"

"3 orta saha oyuncusu bulundurmak istedim çünkü rakibimiz orta sahada fazla adam tutuyordu. Gedson hücumda enerjik bir oyun oynadı. İyi oynadı ve iki gol attı. Basit iki gol yedik. Cher Ndour sarı kart gördüğü için kendisini Onana ile değiştirdim."

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

"FARKLI BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

"Lugano'yu iyi analiz ettik. İyi bir takım. Oynadıkları her takıma zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye bir gol farkla kaybettiler. Bu turu oynamayı hak eden bir rakibimiz oldu. İçeride daha farklı bir maç oynayacağız. Haftaya gruplara kalmak yolunda taraftarımız da bize fazlasıyla yardımcı olacaktır."

"ÇİM ZEMİNİ TERCİH EDERİM"

"Hollanda'da çok fazla sentetik zemin bulunuyor. Ben daha çok çimde oynamayı tercih ederim. Bugünkü şartlara uyum sağladık. Skoru bu anlamda iyi buluyorum. Türkiye'de çimde oynayacağız."

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