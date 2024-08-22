Giovanni van Bronckhorst: Rakibe iki gol hediye ettik! Bundan sonra daha konsantre olmalıyız

UEFA Avrupa Ligi 'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş , play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Kartal, 3-1 önde olduğu karşılaşmada 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve tur biletini İstanbul'a bıraktı.

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ; "Deplasmandaki beraberliği iyi olarak düşünüyorum. Maç zor oldu. İlk golü biz attık daha sonra rakibimizi 1-1 yaptı. 3-1'ken daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibe iki gol hediye ettik. Önümüzdeki hafta daha iyi olmalıyız" diye konuştu.

Giovanni van Bronckhorst açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"TOP KAYIPLARI YAPTIK"

"Zemin üzerinde oynaması zor bir zemindi. Oyuncularıma kolay toplar denemelerinden bahsettim. Her iki yarıda da top kayıpları yaptık. Bir hafta dinleneceğiz ve rakibi analiz edeceğiz."

"GEDSON 3 GOL ATABİLİRDİ"

"3 orta saha oyuncusu bulundurmak istedim çünkü rakibimiz orta sahada fazla adam tutuyordu. Gedson hücumda enerjik bir oyun oynadı. İyi oynadı ve iki gol attı. Basit iki gol yedik. Cher Ndour sarı kart gördüğü için kendisini Onana ile değiştirdim."