Abdullah Avcı’dan Muhammed Cham açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 sona eren St. Gallen maçı sonrasında konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 sona eren St. Gallen maçı sonrasında konuştu.
Avcı, maç değerlendirmesi ile ile ilgili olarak; "Oyunu tamamen domine eden ve 45'e kadar 6-7 pozisyonumuz vardı. Okay'ı sarı kartı nedeniyle değiştirmek zorunda kaldık. Orsic 1 sene sonra çok iyi oynadı. Oyunda 4-4-2'ye dönme düşüncemiz varken gücümüzü rakibe verdik. Geriye düştük. Genel olarak baktığımda bugün 70 dakika için mutluyum ama kazanamadık. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Her şeyi denedik. Yoğun desteğiyle, rakibe baskı kuran yapısıyla taraftarımızı bekliyoruz." dedi.
Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü, son 4 karşılaşmada gol atılamaması ile ilgili olarak soruya; "Bugün yakaladığımız fırsatlar daha fazla olmasına rağmen yine atamadık. Belki son vuruşlar... Forvetin yanında 8 ve 10 numara oynayabilek bir isim daha olacağız" diye konuştu.
MUHAMMED CHAM AÇIKLAMASI
Trabzonspor'un deneyimli çalıştırıcı, transferi gündemde olan Muhammed Cham için; "6 aydır gündemde. Şu an ne durumda bilmiyorum. Temas halindeyiz. Başkan çalışıyor. Ama umarım olur" dedi.
Desteğe ihtiyaçları olduğunu da dile getiren Avcı; "Trabzonspor taraftarı ile bütünleştiği zaman başarı elde etmiştir. Bu seviyede 7-8 tane pozisyona girdik, destek istiyorum. Lütfen sahanın içinde kalalım, enerjimizin başka yere çekilmesine gerek yok. Trabzon, İstanbul'dan şampiyonlukları karakteri ile almıştır, ekonomisi ile değil. Yine karakterimizle kazanacağız." ifadelerini kullandı.