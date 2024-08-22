SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Abdullah Avcı'dan Muhammed Cham açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk müsabakasında St. Gallen ile oynanan maç sonrasında konuştu. Avcı, 70. dakikaya kadar oynanan futboldan memnun olduğunu ancak karşılaşmadan kazanarak ayrılamadıklarını dile getirdi. Ayrıca Muhammed Cham transferi hakkında da bilgi verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 00:37 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 00:48
Abdullah Avcı’dan Muhammed Cham açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0 sona eren St. Gallen maçı sonrasında konuştu.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

Avcı, maç değerlendirmesi ile ile ilgili olarak; "Oyunu tamamen domine eden ve 45'e kadar 6-7 pozisyonumuz vardı. Okay'ı sarı kartı nedeniyle değiştirmek zorunda kaldık. Orsic 1 sene sonra çok iyi oynadı. Oyunda 4-4-2'ye dönme düşüncemiz varken gücümüzü rakibe verdik. Geriye düştük. Genel olarak baktığımda bugün 70 dakika için mutluyum ama kazanamadık. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Her şeyi denedik. Yoğun desteğiyle, rakibe baskı kuran yapısıyla taraftarımızı bekliyoruz." dedi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü, son 4 karşılaşmada gol atılamaması ile ilgili olarak soruya; "Bugün yakaladığımız fırsatlar daha fazla olmasına rağmen yine atamadık. Belki son vuruşlar... Forvetin yanında 8 ve 10 numara oynayabilek bir isim daha olacağız" diye konuştu.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

MUHAMMED CHAM AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un deneyimli çalıştırıcı, transferi gündemde olan Muhammed Cham için; "6 aydır gündemde. Şu an ne durumda bilmiyorum. Temas halindeyiz. Başkan çalışıyor. Ama umarım olur" dedi.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

Desteğe ihtiyaçları olduğunu da dile getiren Avcı; "Trabzonspor taraftarı ile bütünleştiği zaman başarı elde etmiştir. Bu seviyede 7-8 tane pozisyona girdik, destek istiyorum. Lütfen sahanın içinde kalalım, enerjimizin başka yere çekilmesine gerek yok. Trabzon, İstanbul'dan şampiyonlukları karakteri ile almıştır, ekonomisi ile değil. Yine karakterimizle kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Türk Telekom
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
Biz bu işi Trabzon’da bitiririz! Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
İsrail askerlerinden Tulkerim’de evi kurşunlanan Filistinli’ye şok yanıt: Evin güzeldi ama, üzgünüz
Erteleme iddialarına son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide görüldü! Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Göztepe Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç’un cezası açıklandı
Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti
İstanbul Vaniköy’deki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçak
SON DAKİKA