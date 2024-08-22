Abdullah Avcı’dan Muhammed Cham açıklaması!

Abdullah Avcı

Avcı, maç değerlendirmesi ile ile ilgili olarak; "Oyunu tamamen domine eden ve 45'e kadar 6-7 pozisyonumuz vardı. Okay'ı sarı kartı nedeniyle değiştirmek zorunda kaldık. Orsic 1 sene sonra çok iyi oynadı. Oyunda 4-4-2'ye dönme düşüncemiz varken gücümüzü rakibe verdik. Geriye düştük. Genel olarak baktığımda bugün 70 dakika için mutluyum ama kazanamadık. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Her şeyi denedik. Yoğun desteğiyle, rakibe baskı kuran yapısıyla taraftarımızı bekliyoruz." dedi.