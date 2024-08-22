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Gedson Fernandes Avrupa'da Lugano'ya 2 gol atarak patladı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Lugano karşısında attığı gollerle yeni sezona merhaba dedi. Kartal'ın orta sahasındaki beyni takımına da hayat vermeyi başardı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 22:55 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 22:55
Gedson Fernandes Avrupa’da Lugano’ya 2 gol atarak patladı!

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Adı transferde birçok takımla anılmasına rağmen Beşiktaş'ta kalan Gedson Fernandes, şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmada sadece 1 asist yapabilmişti.

Gedson FernandesGedson Fernandes

Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanan Lugano maçında iki kez ağları sarsmayı başardı. Portekizli futbolcu 21'de Gabriel Paulista'nın uzun topu sonrası hareketlenerek soldan ceza sahasına girdi ve skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde ise bu kez Rafa Silva'nın muhteşem pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalarak ağları havalandırdı.

Gedson FernandesGedson Fernandes

Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla ilk Avrupa kupaları golünü Lugano'ya attı. Kariyerinde ise Kasım 2018'de Bayern karşısındaki sayısı sonrası ilk kez ağları havalandırdı.

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