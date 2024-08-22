Gedson Fernandes Avrupa’da Lugano’ya 2 gol atarak patladı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Adı transferde birçok takımla anılmasına rağmen Beşiktaş'ta kalan Gedson Fernandes, şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmada sadece 1 asist yapabilmişti.

Gedson Fernandes Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında oynanan Lugano maçında iki kez ağları sarsmayı başardı. Portekizli futbolcu 21'de Gabriel Paulista'nın uzun topu sonrası hareketlenerek soldan ceza sahasına girdi ve skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde ise bu kez Rafa Silva'nın muhteşem pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalarak ağları havalandırdı.