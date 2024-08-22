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Galatasaray'da neşter! Tam 9 isim yolcu

Hafta sonunda oynayacağı lig maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Sarı kırmızılılarda ilk olarak kadroda temizlik yapılacak. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, tam 9 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 16:07 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 16:07
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele ediyor.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

Aslan, çift ayaklı eşleşmenin ilk maçında İsviçre'de Young Boys ile karşılaştı. Cimbom sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve turu İstanbul'da oynanacak maça bıraktı.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

BATSHUAYI GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'da Young Boys karşısında goller Michy Batshuayi'den geldi. Oyuna sonradan giren Batsman, 6 dakikada attığı 2 golle umutları İstanbul'a taşıdı.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

ELEŞTİRİLER GELDİ

Galatasaray'da taraftarlar bazı isimleri ise performanslarından dolayı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

Sarı kırmızılılarda Muslera, Köhn, Jelert ve Abdülkerim Bardakcı performanslarıyla taraftarların tepkisi çekti.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

GÖZLER TRANSFERDE

Hafta sonunda oynayacağı lig maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Sarı kırmızılılarda ilk olarak kadroda temizlik yapılacak.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, tam 9 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu.

Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar Derrick Köhn, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Cicaldau, Wilfried Zaha, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılması planlanıyor.

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Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

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