Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele ediyor.
Aslan, çift ayaklı eşleşmenin ilk maçında İsviçre'de Young Boys ile karşılaştı. Cimbom sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve turu İstanbul'da oynanacak maça bıraktı.
BATSHUAYI GÖZ DOLDURDU
Galatasaray'da Young Boys karşısında goller Michy Batshuayi'den geldi. Oyuna sonradan giren Batsman, 6 dakikada attığı 2 golle umutları İstanbul'a taşıdı.
ELEŞTİRİLER GELDİ
Galatasaray'da taraftarlar bazı isimleri ise performanslarından dolayı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
Sarı kırmızılılarda Muslera, Köhn, Jelert ve Abdülkerim Bardakcı performanslarıyla taraftarların tepkisi çekti.
GÖZLER TRANSFERDE
Hafta sonunda oynayacağı lig maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Sarı kırmızılılarda ilk olarak kadroda temizlik yapılacak.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, tam 9 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu.
Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar Derrick Köhn, Leo Dubois, Sergio Oliveira, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Cicaldau, Wilfried Zaha, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılması planlanıyor.