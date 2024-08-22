Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Geçtiğimiz sezondan itibaren Fenerbahçe'de bir 6 numara eksikliği de dikkat çekerken, yönetim bu bölgeye takviye yapamadı.

İsmail Yüksek'in oyun kurulumunu beğenmeyen Jose Mourinho, bu bölgede Rade Krunic'i denese de Boşnak oyuncu yaptığı hatalarla bu şansı kullanamadı.

FRED'İN YEDEĞİ MEDINA Son yıllarda yaptığı genç futbolcu yatırımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefi Cristian Medina oldu.

Kanarya, Arjantinli yıldız için kulübüne 8 milyon euroluk teklif sunarken Boca Juniors'un bu transferden beklentisi 13 milyon euro.