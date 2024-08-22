Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu kaliteli bir orta saha için arayışlara girdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu kaliteli bir orta saha için arayışlara girdi.
Fenerbahçe'de özellikle Fred'in yokluğunda yaşanan sıkıntı dikkat çekerken, Brezilyalı yıldızın yedeği olarak dikkat çeken Miha Zajc bu süre zarfında kullanılmadı.
Sezon başında yeni kontrat imzalayan Mert Hakan Yandaş, süre bulduğu maçlarda olumlu katkı yapsa da teknik direktör Jose Mourinho ilk 11 için kendisini düşünmedi.
Geçtiğimiz sezondan itibaren Fenerbahçe'de bir 6 numara eksikliği de dikkat çekerken, yönetim bu bölgeye takviye yapamadı.
İsmail Yüksek'in oyun kurulumunu beğenmeyen Jose Mourinho, bu bölgede Rade Krunic'i denese de Boşnak oyuncu yaptığı hatalarla bu şansı kullanamadı.
FRED'İN YEDEĞİ MEDINA
Son yıllarda yaptığı genç futbolcu yatırımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefi Cristian Medina oldu.
Kanarya, Arjantinli yıldız için kulübüne 8 milyon euroluk teklif sunarken Boca Juniors'un bu transferden beklentisi 13 milyon euro.
22 yaşındaki Medina Boca ile 150 maça çıkarken, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.
6 NUMARAYA VINICIUS SOUZA
Fenerbahçe'de 6 numara için ise öne çıkan aday Vinicius Souza oldu. Sarı lacivertliler, Sheffield United'ın oyuncusu için girişimlere başladı.
12 milyon euro piyasa değeri olan Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon başında 12.5 milyon euroya Lommel'den transfer edilmişti.