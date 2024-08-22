SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha eksikliği dikkat çeken sarı lacivertliler bu doğrultuda iki flaş ismi gündemine aldı. Kanarya iki Güney Amerikalı yıldızla kadrosunu güçlendirecek. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 13:59 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 13:59
Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kadrosunu kaliteli bir orta saha için arayışlara girdi.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Fenerbahçe'de özellikle Fred'in yokluğunda yaşanan sıkıntı dikkat çekerken, Brezilyalı yıldızın yedeği olarak dikkat çeken Miha Zajc bu süre zarfında kullanılmadı.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Sezon başında yeni kontrat imzalayan Mert Hakan Yandaş, süre bulduğu maçlarda olumlu katkı yapsa da teknik direktör Jose Mourinho ilk 11 için kendisini düşünmedi.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Geçtiğimiz sezondan itibaren Fenerbahçe'de bir 6 numara eksikliği de dikkat çekerken, yönetim bu bölgeye takviye yapamadı.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

İsmail Yüksek'in oyun kurulumunu beğenmeyen Jose Mourinho, bu bölgede Rade Krunic'i denese de Boşnak oyuncu yaptığı hatalarla bu şansı kullanamadı.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

FRED'İN YEDEĞİ MEDINA

Son yıllarda yaptığı genç futbolcu yatırımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefi Cristian Medina oldu.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Kanarya, Arjantinli yıldız için kulübüne 8 milyon euroluk teklif sunarken Boca Juniors'un bu transferden beklentisi 13 milyon euro.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

22 yaşındaki Medina Boca ile 150 maça çıkarken, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

6 NUMARAYA VINICIUS SOUZA

Fenerbahçe'de 6 numara için ise öne çıkan aday Vinicius Souza oldu. Sarı lacivertliler, Sheffield United'ın oyuncusu için girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

12 milyon euro piyasa değeri olan Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezon başında 12.5 milyon euroya Lommel'den transfer edilmişti.

Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti
Türk Telekom
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı
Trump suikast girişiminden sonra ilk mitinginde: Bu kez kurşun geçirmez camın arkasından konuştu! Obama’nın cinsel şakasına cevap
İzmir’de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü
Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı
Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak
Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in karanlık iş birliği! Biyografisinde tüm detaylar ortaya çıktı: O teklife hayır diyemedi
Manisa’da sokak ortasında dakikalarca dövülen kadın dehşet anlarını anlattı: Yediğim dayaktan çok ona üzüldüm
Avrupa Birliği davet etti: 5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gymnich toplantısına katılacak
Piyasaya operasyon sürüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP yandaşı Nuray Babacan’ın o haberini yalanladı
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi
İstanbul Kağıthane’deki maskeli suikastta yeni detaylar! Bavullarını toplayıp kaçmışlardı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA