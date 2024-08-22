Fenerbahçeli Omar Fayed’in menajeri İstanbul’a geldi!

Omar Fayed Mısır'ın gelecek vaadeden oyuncuları arasında yer alıyor.



MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ



Fayed'in manejerinin de Türkiye'ye gelerek yöneticilerle bir görüşme gerçekleştidiği öğrenildi. Mısırlı oyuncunun bir kez daha yurt dışına kiralanma ihtimali de yüksek.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR



20 yaşındaki stoper, 2023-2024 sezonu başında El Mokawloon'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Omar Fayed, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Novi Pazar forması giymişti.



Mısırlı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Omar Fayed'in güncel piyasa değeri 600 bin euro.