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Fenerbahçeli Omar Fayed'in menajeri İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Omar Fayed, Sırbistan'ın Novi Pazar takımına kiralanmıştı. Fayed'in yeni takımının belirlenmesi üzerine genç yıldızın menajeri İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:47 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 10:47
Fenerbahçeli Omar Fayed’in menajeri İstanbul’a geldi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç oyuncu Omar Fayed ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Mısırlı genç stoper, geçen sezonu Sırbistan'ın Novi Pazar takımında kiralık olarak geçirmişti. Omar Fayed'e önce Iğdır FK ardından Fatih Karagümrük talip oldu. Her iki kulüp de kiralama teklifi sundu.

SÜPER LİG'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Ancak Olimpiyatlar'da ülkesi Mısır'la yarı final oynayan 21 yaşındaki savunmacının 1. Lig'e gitmek istemediği ve Süper Lig'den teklif beklediği kaydedildi.

Omar Fayed Mısır'ın gelecek vaadeden oyuncuları arasında yer alıyor.Omar Fayed Mısır'ın gelecek vaadeden oyuncuları arasında yer alıyor.

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Fayed'in manejerinin de Türkiye'ye gelerek yöneticilerle bir görüşme gerçekleştidiği öğrenildi. Mısırlı oyuncunun bir kez daha yurt dışına kiralanma ihtimali de yüksek.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

20 yaşındaki stoper, 2023-2024 sezonu başında El Mokawloon'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Omar Fayed, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Novi Pazar forması giymişti.

Mısırlı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Omar Fayed'in güncel piyasa değeri 600 bin euro.

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