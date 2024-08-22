Çağdaş Atan ile başladığı yeni dönemdeki performansıyla dikkat çeken Başakşehir , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's Athletic FC ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler galibiyet için gittiği İrlanda'dan 0-0'lık eşitlikle dönerek avantajlı bir skor almayı başardı.

ST PATRICK'S ATHLETIC FC - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

51. dakikada Pelkas'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



60. dakikada topla buluşan Leavy ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinden oyun alanına geri döndü.



83. dakikada Pelkas'ın kafayla indirdiği pozisyonda topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



90+7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasla buluşan Keny, sağ taraftan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.