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Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!

Ferdi Kadıoğlu, Başkan Ali Koç’a iki kez, “Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem” sözünü verdi. Ancak Mourinho’nun sol bekte Oosterwolde’yi 1. opsiyon olarak gördüğünü fark etti ve tüm çabalara rağmen Brighton’a “evet” dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 07:04
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!

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Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a gitmek için artık gün sayıyor. Fenerbahçe ve İngiliz kulübü 35 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, artık sadece bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Bu hafta sonuna kadar Ferdi'nin Ada'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçeği TAKVİM açıklıyor.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Alınan bilgilere göre Ferdi hem geçtiğimiz sezonun bitimi hem de Euro 2024 sonrasında Başkan Ali Koç'la görüşerek, "Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem" sözünü verdi. Ancak tatil bitimi kampa katılan yıldız futbolcu hem idmanlar hem de hazırlık maçlarının ardından Jose Mourinho'nun sol bekte 1. opsiyon olarak kendisi yerine Oosterwolde'yi gördüğünü fark etti.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Bazı maçlarda hücumun solunda oynatılan Ferdi bu durumdan büyük rahatsızlık duydu ve 5 büyük ligde majör bir kulübe gitmek istemesine rağmen Brighton'ın teklifini gündemine aldı. Milli futbolcu yönetimin yeni sözleşme teklifi ve ısrarlı tutumuna rağmen Mourinho ile sorunlar yaşayabileceğini düşündüğü için İngiliz kulübüne "evet" dedi.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

BRIGHTON SOL BEKİNİ KİRALADI!
Brighton kulübü Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmasının ardından flaş bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, sol beki Valentin Barco'nun kiralanması için Sevilla ile el sıkıştı. Ferdi resmi imzayı atar atmaz Barco da İspanya'nın yolunu tutacak.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

SÖZLEŞMESİ GÖNDERİLDİ!
Brighton kulübü her konuda anlaşmaya vardığı Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini avukatına gönderdi. Gerekli incelemelerin ardından milli futbolcu sözleşmeye onay verecek ve ardından Ada'ya yolculuk planlaması yapılacak.

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