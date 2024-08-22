Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a gitmek için artık gün sayıyor. Fenerbahçe ve İngiliz kulübü 35 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, artık sadece bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Bu hafta sonuna kadar Ferdi'nin Ada'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçeği TAKVİM açıklıyor.