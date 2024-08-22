Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a gitmek için artık gün sayıyor. Fenerbahçe ve İngiliz kulübü 35 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, artık sadece bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde görüşmeler yapılıyor.
Bu hafta sonuna kadar Ferdi'nin Ada'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçeği TAKVİM açıklıyor.
Ferdi Kadıoğlu
Alınan bilgilere göre Ferdi hem geçtiğimiz sezonun bitimi hem de Euro 2024 sonrasında Başkan Ali Koç'la görüşerek, "Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem" sözünü verdi. Ancak tatil bitimi kampa katılan yıldız futbolcu hem idmanlar hem de hazırlık maçlarının ardından Jose Mourinho'nun sol bekte 1. opsiyon olarak kendisi yerine Oosterwolde'yi gördüğünü fark etti.
Ferdi Kadıoğlu
Bazı maçlarda hücumun solunda oynatılan Ferdi bu durumdan büyük rahatsızlık duydu ve 5 büyük ligde majör bir kulübe gitmek istemesine rağmen Brighton'ın teklifini gündemine aldı. Milli futbolcu yönetimin yeni sözleşme teklifi ve ısrarlı tutumuna rağmen Mourinho ile sorunlar yaşayabileceğini düşündüğü için İngiliz kulübüne "evet" dedi.