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Beşiktaş da istemişti Cimbom devreye girdi! Transferde dev adım

Süper Lig takımları tescil döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor. Birçok yıldızın imza attığı yaz aylarında yeni isimler eklenebilir. Onlardan biri de Beşiktaş'ın listesindeydi. Ancak Galatasaray devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 22:50 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 22:50
Beşiktaş da istemişti Cimbom devreye girdi! Transferde dev adım

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Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve mayıs ayında mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi'nde katılması halinde limit açacak olan Cimbom, kadrosunu güçlendirebilmek adına yeni yıldızlar konusunda girişimlerde bulunuyor.

Hakim ZiyechHakim Ziyech

Bugüne kadar Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Gabriel Sara ve Elias Jelert ile güçlenen Aslan, ekik bölgelerini de kapatabilmek adına uğraş veriyor. Takımdan ayrılması beklenen isimlerin ardından da takviye yapılacak.

Wilfried ZahaWilfried Zaha

ZAHA AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

O isimlerden biri de Wilfried Zaha. Fildişili oyuncu şu ana kadar yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı. Ancak yönetim ayrılık olması halinde yıldız oyuncunun yerini doldurabilmek adına hemen imza attırmayı planlıyor.

Federico ChiesaFederico Chiesa

HEDEFTEKİ İSİM CHIESA

Cimbom'un listesindeki oyunculardan biri de Federico Chiesa. Ünlü golcü Enrico Chiesa'nın oğlu olan yıldız futbolcunun Juventus'tan ayrılna ihtimali çok yüksek gözüküyor.

Federico ChiesaFederico Chiesa

Daha önce Beşiktaş'ın da istediği İtalyan sol kanat için Tottenham Hotspur'un da devrede olduğu biliniyordu. Ancak şu ana kadar Torino'dan ayrılmadı. Bu sezon süre alamaması nedeniyle her geçen gün ayrılık ihtimali artıyor.

Federico ChiesaFederico Chiesa

Yönetim ise Chiesa'nın durumunu sorarak yakın takibe başladı. Geçtiğiniz sezon 37 karşılaşmaya çıkan Cihesa, 10 gol atıp 2 de asist yapabildi. Ayrıca sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kontratı ise sezon sonunda bitiyor.

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