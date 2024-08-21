Federico Chiesa HEDEFTEKİ İSİM CHIESA Cimbom'un listesindeki oyunculardan biri de Federico Chiesa. Ünlü golcü Enrico Chiesa'nın oğlu olan yıldız futbolcunun Juventus'tan ayrılna ihtimali çok yüksek gözüküyor.

Federico Chiesa Daha önce Beşiktaş'ın da istediği İtalyan sol kanat için Tottenham Hotspur'un da devrede olduğu biliniyordu. Ancak şu ana kadar Torino'dan ayrılmadı. Bu sezon süre alamaması nedeniyle her geçen gün ayrılık ihtimali artıyor.

Federico Chiesa Yönetim ise Chiesa'nın durumunu sorarak yakın takibe başladı. Geçtiğiniz sezon 37 karşılaşmaya çıkan Cihesa, 10 gol atıp 2 de asist yapabildi. Ayrıca sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kontratı ise sezon sonunda bitiyor.