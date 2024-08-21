Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve mayıs ayında mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi'nde katılması halinde limit açacak olan Cimbom, kadrosunu güçlendirebilmek adına yeni yıldızlar konusunda girişimlerde bulunuyor.
Hakim Ziyech
Bugüne kadar Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Gabriel Sara ve Elias Jelert ile güçlenen Aslan, ekik bölgelerini de kapatabilmek adına uğraş veriyor. Takımdan ayrılması beklenen isimlerin ardından da takviye yapılacak.
Wilfried Zaha
ZAHA AYRILIĞIN EŞİĞİNDE
O isimlerden biri de Wilfried Zaha. Fildişili oyuncu şu ana kadar yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı. Ancak yönetim ayrılık olması halinde yıldız oyuncunun yerini doldurabilmek adına hemen imza attırmayı planlıyor.